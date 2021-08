Confirma TEPJF derrota de Manuel González en elección

José Luis Marroquín

Hora de publicación: 21:51 hrs.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó por unanimidad la impugnación que presentó el ex candidato del PAN, Manuel González contra el triunfo del abanderado de Morena, Andrés Pintos, quien compitió por la diputación federal en el distrito 7 de Nuevo León.Los magistrados del TEPJF confirmaron el acto impugnado debido a que consideraron infundados e inoperante los agravios señalados por González."Respecto del agravio relacionado con la inelegibilidad de la candidatura propietaria de la fórmula que obtuvo la mayoría de los votos, esta Sala propone realizar un análisis en plenitud de jurisdicción al considerar que la Sala (Regional) responsable no resolvió sobre el planteamiento alegado", señala la resolución del TEPJF."Se considera que lo argumentado no es posible acreditar la inelegibilidad, pues el recurrente solo expresa afirmaciones genéricas y subjetivas que derivan en la ineficacia del agravio".También se consideró infundado que hubiera una violación a la cadena de custodia porque la Sala Regional sí analizó la documentación electoral de las casillas cuestionadas y verificó en cada caso los datos asentados, concluyendo que en 160 casillas no se advertía ninguna irregularidad."El agravio sobre la nulidad de recepción de la votación en fecha distinta también se propone infundado, puesto que la omisión de asentar en las actas la hora en que inició la votación no representa de manera automática una irregularidad que afecte la certeza ni que comprometa la validez de la votación, sino que dicha omisión debe ser analizada en conjunto con las evidencias de la documentación electoral para determinar si efectivamente existen elementos para concluir que se afectó este principio constitucional", señaló el TEPJF.González compitió contra Pintos por el Distrito federal 7 con cabecera en García.La decisión que tomó el TEPJF fue la última instancia para invalidar el triunfo del morenista.