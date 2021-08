Confirma tribunal sanción por compra de planta 'chatarra'

03 min 00 seg

Víctor Fuentes

Hora de publicación: 15:19 hrs.

Un tribunal federal confirmó hoy la inhabilitación y multa de 4 mil 206 millones de pesos impuestas al ex funcionario de Pemex que firmó la compra de la planta "chatarra" de Agronitrogenados en 2014.El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) avaló, por ocho votos contra dos, la sanción en contra de José Manuel Carrera Panizzo, quien durante el periodo de Emilio Lozoya al frente de Pemex, fue Director Corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de la empresa estatal, así como Presidente de la filial PMI Comercio Internacional, que fue utilizada para la compra de la planta de producción de urea para fertilizantes en Cosoleacaque, Veracruz.Los magistrados confirmaron la conclusión de la Unidad de Responsabilidades en Pemex, que en julio de 2019 sancionó a Carrera por haber ocultado al consejo de Administración de PMI la información sobre el estado físico de la maquinaria de la planta, que tenía 30 años de haber sido comprada y 14 años de no haber sido utilizada.Carrera puede impugnar la sentencia del TFJA mediante amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito.Pese al estado ruinoso de la planta, el consejo de PMI autorizó en junio de 2016 una inversión para echarla a andar, adicional a los 274 millones de dólares que en 2014 se pagaron por ella a Altos Hornos de México (AHMSA), lo que llevó el gasto en este proyecto a 760 millones de dólares, parte del cual fue fondeado con un crédito de 390 millones de dólares de Nacional Financiera.El magistrado Alfredo Salgado explicó que Carrera conocía desde 2013 la situación real de la planta, misma que le fue informada en avalúos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), una evaluación de instalaciones realizada por Pemex Petroquímica y una cotización de trabajos presentada por el consorcio español Grupo Avanzia.El TFJA rechazó alegatos de Carrera de que los consejeros de PMI ya conocían el estado de la planta desde agosto de 2015, y que por tanto, prescribió la facultad legal de la Unidad de Responsabilidades para sancionarlo.En 2017, Pemex Fertilizantes recibió en transferencia las acciones de ProAgroindustria, la entidad creada por PMI para cerrar el trato con AHMSA.En sus estados financieros de ese año, Pemex Fertilizantes tuvo que reflejar una perdida patrimonial de 4 mil 206 millones de pesos, por la baja de equipos ociosos de la planta que ni siquiera habían iniciado su rehabilitación. Este fue el monto del daño que se imputó a Carrera.Por este caso, el ex dueño de AHMSA, Alonso Ancira, aceptó devolver a Pemex 216.2 millones de dólares. Se trata del monto del sobreprecio que pagó Pemex por la planta, y Ancira aceptó liquidarlo a cambio de librar una acusación penal por la que estaba preso, luego de ser extraditado de España en febrero de 2021.Emilio Lozoya, sujeto a proceso en libertad desde julio de 2020, no ha sido acusado por la Fiscalía General de la República por la compra de la planta, sino solo por el supuesto soborno de 3.5 millones de dólares que recibió de Ancira, a cambio de comprar Agronitrogenados con un sobreprecio.