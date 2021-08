Hace Bronco 'consulta' en Facebook sobre regreso a clases

Daniel Reyes

Hora de publicación: 08:49 hrs.

El Gobernador Jaime Rodríguez lanzó una "consulta" en Facebook preguntando si los padres de familia creen conveniente regresar a clases presenciales ante la tercera ola del Covid-19... y en su conteo preliminar va ganando el "No".Según el "Bronco", la gran mayoría de quienes le han respondido que no es oportuno en este momento de la pandemia.El ciclo escolar en nivel básico, de preescolar a secundaria, está programado para iniciar el 30 de agosto y el Estado no ha definido si permitirá el regreso de clases presenciales en los planteles o seguirá solo con clases virtuales, como desde marzo del 2020.Rodríguez lanzó la pregunta previo a la actualización de medidas sanitarias y restricciones por la pandemia que se realizan los jueves, con la presentación del semáforo epidemiológico estatal.El Gobernador inició su "consulta" en redes sociales ayer por la noche, y esta mañana tenía en Facebook más de 19 mil comentarios."Ayer les pregunté a los padres de familia de Nuevo León si, ante el aumento de contagios en esta tercera ola de Covid-19, consideraban oportuno regresar a nuestros hijos a la escuela", publicó esta mañana."La gran mayoría me dijo que no", añadió, "si aún no han participado, por favor háganlo: ¿Creen que sea conveniente el regreso a clases presenciales? los leo".