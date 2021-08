Consulta Janssen en Estados Unidos por pubalgia

Jesús Carvajal

El delantero de los Rayados, Vincent Janssen, viajó a Estados Unidos para consultar con un especialista por la pubalgia que padece desde hace dos meses.El neerlandés, quien está suspendido tras haber sido expulsado ante el Pachuca, aprovechó para hacer el traslado y valorar la lesión que sufrió desde la pretemporada, reveló el director técnico Javier Aguirre, quien explicó que tendrá cuatro ausencias para enfrentar al Cruz Azul."Ahora mismo no tenemos cuatro jugadores que no nos acompañan a Ciudad de México, dos que regresaron lesionados de selección (Héctor Moreno y Erick Aguirre, (Vincent) Janssen está hoy en Estados Unidos viendo un especialista (y) Celso acusa una fatiga brutal de partidos", explicó.Janssen a disputado cuatro partidos en el Torneo Grita México A21, tres de ellos como titular, para un total de 190 minutos.Aguirre abundó también en el caso del paraguayo Celso Ortiz, quien no fue titular ante el Pachuca por presentar alta carga física y para el duelo de mañana ante La Máquina Azul no viajará, para evitar una lesión grave.El "Vasco" dijo que preferieron no llevarlo para jugar ante Cruz Azul porque si llega a jugar pudiera lesionarse y perderse de 4 hasta 8 semanas."Tiene una contractura por jugar el otro día ((ante Pachuca de cambio), porque yo le quería der descanso, pero no se pudo por circunstancias del partido; hubo un gesto ahí de fatiga por muchos minutos, encima, cinco juegos en 20 días y no nos puede acompañar a México, si va a México y juega corre el riesgo de que lo perdamos para un mes o dos meses", expresó."Entonces, hay que reservarlo para ver si al día a día podemos recuperarlo y podamos contra con él para Chivas".Explicó que quizá la afición no comprende el por qué de muchos movimientos o casos como el de Celso va a la banca, pero que es parte de las evaluaciones que ellos hacen para evitar lesiones, midiendo el estado físico de sus elementos.Añadió que elementos como Maxi Meza, de quien dijo ya está colgando en los límites de la carga física, y los medallistas Carlos Rodríguez y César Montes, arrastran mucha actividad y ante las ausencias no les ha podido dosificar su actividad.Antes las bajas de Celso y Janssen echará mano de cuatro elementos de Raya2, de la Liga de Expansión, siendo los elegidos Ángel Zapata, Jaziel Martínez, Gustavo Sánchez y Sergio Villarreal.