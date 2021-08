Consume fuego áreas protegidas en EU

04 min 00 seg

Winston Choi-Schagrin / The NYT News Service

Hora de publicación: 19:06 hrs.

Los incendios forestales en el oeste de Estados Unidos están quemando vastas extensiones de bosques especialmente protegidos, aquellos que son parte de proyectos de compensación de carbono destinados a contrarrestar la contaminación por dióxido de carbono que es bombeada a la atmósfera por la actividad humana.Los programas de compensación de carbono, diseñados para combatir el cambio climático, pagan a los propietarios para que administren sus tierras de forma que almacenen carbono. En general, eso significa pagar a los propietarios para que no talen árboles.Los incendios forestales, sin embargo, no respetan esos acuerdos.Unos 620 kilómetros cuadrados de bosque que son parte del proyecto de compensación de carbono de California se han quemado en este verano, de acuerdo con CarbonPlan, una organización de investigación climática sin fines de lucro. En total, los incendios han afectado a tres proyectos.En Oregón, un cuarto del proyecto Klamath East, es decir unos 400 kilómetros cuadrados, ha sido arrasado por el incendio Bootleg desde principios de julio."Está ocurriendo la peor temporada de incendios en la historia del oeste de Estados Unidos", dijo Danny Cullenward, director de políticas de CarbonPlan."Esa historia está chocando de lleno con algunas de las grandes apuestas que los legisladores y las empresas privadas han hecho sobre el papel del carbono forestal como solución climática. Lo que estamos viendo es que un montón de proyectos están en llamas".Los bosques almacenan carbono al absorber dióxido de carbono del aire y encerrarlo en los troncos de los árboles y en otros tipos de crecimiento natural. Cuando un árbol se incendia, sin embargo, ese carbono es liberado de vuelta a la atmósfera.El programa de compensación de carbono de California funciona pagando a los propietarios si se comprometen a administrar sus tierras durante 100 años de manera que almacenen más carbono del que tendrían de otra manera.Las empresas que quieran compensar sus propias emisiones de gases de efecto invernadero pueden comprar créditos que representan el carbono adicional que se almacena en bosques como estos.Un funcionario de la Junta de Recursos del Aire de California, que supervisa el programa de compensación de carbono del estado, se negó a comentar sobre los hallazgos de CarbonPlan.El programa ha generado controversias, incluidas críticas que afirman que los créditos se han sobrevalorado y de que algunos propietarios se han aprovechado del sistema aceptando pagos a cambio de proteger bosques que de cualquier manera no habrían sido talados. No obstante, los expertos afirman que los incendios forestales han enfatizado una de las principales debilidades del programa: el pequeño tamaño de la denominada reserva de amortiguación.La reserva de amortiguación es un término burocrático para una idea sencilla: es una póliza de seguro contra desastres como incendios. En efecto, los proyectos de compensación de carbono también protegen un pequeño porcentaje de tierra adicional, de modo que si un desastre golpea un proyecto, esa reserva adicional de tierra, con contribuciones de muchos proyectos diferentes, puede compensar las pérdidas.Pero demasiados incendios significan que la póliza de seguro podría no ser suficiente."Si continúa la tasa actual de pérdidas por incendios, la reserva de amortiguación no será suficiente, y esa pérdida aumentará con el cambio climático", dijo Barbara Haya, directora del Programa de Comercio de Carbono de Berkeley en la Universidad de California, Berkeley.Este mes, Microsoft dijo que las compensaciones que la compañía había comprado se estaban quemando. La compañía petrolera BP también compró compensaciones en un gran proyecto que se está incendiando, según un informe del Departamento de Recursos Naturales de Washington. En un correo electrónico, un funcionario de BP dijo que la empresa no depende de las compensaciones de carbono para cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones.Las estimaciones de CarbonPlan se basan en mapas de los proyectos inscritos en el programa de límites y comercio de California comparados con los perímetros de los incendios activos rastreados por el Gobierno federal. Tres proyectos adicionales de compensación de carbono están cerca de grandes incendios forestales, según CarbonPlan.