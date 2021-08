Consume fuego camión en vía a Reynosa

01 min 00 seg

José Antonio Plasencia

Hora de publicación: 08:29 hrs.

Cubierto por el fuego terminó un camión de carga que circulaba por la Carretera a Reynosa, en Cadereyta.Fue en el kilómetro 49 de la vía libre en donde ayer se reportó el siniestro, a la altura de la comunidad Las Palomitas, informó la Guardia Nacional.A pesar de lo aparatoso del incendio, no se reportaron lesionados.Y es que el chofer, al ser alertado por otros conductores que había fuego debajo de su unidad, alcanzó a orillar el camión para después bajar.Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Cadereyta, quienes tras poco más de media hora de maniobras sofocaron las llamas.Sobre el origen del siniestro no se precisó la causa, pero no se descartaba que pudiera ser consecuencia de un cortocircuito.