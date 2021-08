Continúa paro de gaseros; descarta Sener escasez

01 min 30 seg

Diana Gante

¿Qué pasa con el gas LP? El Gobierno decidió fijar un precio máximo para gas LP, que se actualizará cada sábado. ¿Cómo lo tomaron las empresas? ¿Y los consumidores?

Hora de publicación: 14:35 hrs.

Hay suficiente Gas para abastecer todo el consumo que se requiere en el país. No hay escasez ni falta del energético en el territorio nacional.

El @GobiernoMX trabaja para garantizar que la distribución sea ordenada y con precios regulados en apoyo a la economía familiar. — Rocío Nahle (@rocionahle) August 4, 2021

El paro de gaseras y autotanques por el tope a los precios de gas LP continúa y ha comenzado a afectar a algunos negocios.Gaseras del Estado de México, particularmente del municipio de Ecatepec, muestran un letrero donde exponen que están fuera de servicio.Hoy es el segundo día en el que las gaseras no operan tras el anuncio de Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México, quien dijo que se trata de un paro indefinido hasta no lograr un acuerdo con las autoridades.Dos gaseras de la empresa Combugas, ubicadas en Valle de Guadiana, en Ecatepec, son ejemplo del paro de actividades.A las afueras se puede observar que tanto en vehículos particulares y diablitos, la gente llega con la intención de poder cargar sus cilindros, pero se retiran al ver el aviso.La Secretaria de Energía, Rocío Nahle, dijo vía Twitter que existe el gas suficiente para cubrir la demanda de la población, por lo que trabajan en garantizar su distribución."Hay suficiente gas para abastecer todo el consumo que se requiere en el país. No hay escasez ni falta del energético en el territorio nacional."El Gobierno trabaja para garantizar que la distribución sea ordenada y con precios regulados en apoyo a la economía familiar", refiere el mensaje en redes.El paro de actividades por parte de los comisionistas, aquellos que llevan los cilindros casa por casa, es porque acusan que con el tope de precios no queda un margen económico para que puedan operar ni para poder pagar los salarios.