Crean para ciegos expo pictórica

02 min 00 seg

Reuters

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Los visitantes de una exposición neerlandesa titulada "El punto ciego" podrían decir que es un poco cursi, pero lo dicen como un cumplido.El Museo Central de Utrecht ha puesto en marcha este inusual proyecto con el fin de hacer su oferta más accesible y agradable para los discapacitados visuales.La exposición recrea cuadros ya existentes, pero con dimensiones adicionales, como el sonido y el olor, incluido el aroma del queso maduro. Y, por una vez, los visitantes del museo pueden tocar las obras.A los visitantes videntes se les anima a llevar una venda en los ojos mientras experimentan obras como una versión de "Naturaleza muerta con fruta, nueces y queso" (1610), de Floris van Dyck."Lo primero que me llamó la atención fue el olor", dijo Farid el Manssouri, quien es discapacitado visual, sonriendo tras pasar sus manos por el queso, las uvas y un panecillo convertidos en objetos del lienzo original de Van Dyck."Pude oler realmente el queso y también lo toqué".El Manssouri reflexionó sobre cómo la mesa estaba inclinada, pero la comida no se caía."Fue realmente sorprendente sentirlo. (...) Supongo que estaba muy bien pegada".El artista Jasper Udink ten Cate y el diseñador Jeroen Prins dijeron que la idea surgió cuando sirvieron comida para acompañar una obra de arte y una mujer no vidente que la visitaba se sintió muy conmovida."Ese momento fue el punto de partida", dijo Ten Cate.Steffie Maas, jefa de inclusión del museo, dijo que "El punto ciego" era un experimento en el camino hacia más mejoras, con una mayor accesibilidad e instalaciones tan importantes como la exposición."Es una experiencia asombrosa y a mi entender, bastante única en Países Bajos", dijo otro visitante agradecido, Bas Suurland. "Activa los demás sentidos, además del visual".