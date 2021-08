Critica Financial Times 'justicia selectiva' en México

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 13:04 hrs.

El diario inglés Financial Times criticó en un editorial la consulta ciudadana del domingo sobre castigar o no hechos del pasado y la llamó un ejemplo de "peligrosa búsqueda de justicia selectiva" del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.La junta editorial del medio compara la consulta sobre juzgar a ex Presidentes con el "terror de Robespierre" y hace eco de Human Rights Watch al decir que es una búsqueda de justicia "más cercana a la de un circo romano que a la de una nación del G20"."Los ex líderes de México se han librado por ahora de las carretillas revolucionarias de López Obrador", señala el medio en otra alusión a Robespierre."Pero la afición del Presidente por el show sobre las acciones oculta un preocupante desprecio por las instituciones y el estado de derecho. Los inversores deben tener cuidado", aconseja.En contraste con la consulta del domingo, la junta editorial del Financial Times acusa que la justicia en México no ha perseguido a Emilio Lozoya, ex director de Pemex durante la época del ex Presidente Enrique Peña Nieto."La búsqueda de justicia de López Obrador parece curiosamente selectiva. A pesar de haber extraditado a Emilio Lozoya, ex jefe de la petrolera estatal Pemex, desde España hace un año por cargos de corrupción en un escándalo que involucró a Peña Nieto, Lozoya aún no ha comparecido ante el tribunal y no se ha iniciado ningún proceso judicial contra Peña Nieto".Además, critica la estrategia contra el narcotráfico en el país y destaca las palabras del ex Embajador Cristopher Landau, quien se refirió a la política de México contra el crimen como una de "dejar hacer"."Los notorios narcotraficantes del país están siendo acogidos con una estrategia presidencial de "abrazos, no balazos". En ocasiones, el abrazo ha sido más que metafórico. López Obrador liberó al hijo del jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, se reunió y estrechó la mano de la madre de Guzmán y se disculpó públicamente por usar el apodo del narcotraficante", agrega."Han surgido informes preocupantes de que los narcotraficantes favorecieron a candidatos del partido de López Obrador en las elecciones de mitad de período el mes pasado, secuestrando y amenazando a candidatos de la Oposición. Christopher Landau, Embajador de Estados Unidos en México hasta enero, ha descrito la actitud de López Obrador hacia los cárteles como 'bastante laissez-faire'".