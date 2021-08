Critican abogados el nombramiento de Salinas en TSJ

Miriam García

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Sin importar si es panista o no tiene carrera en el Poder Judicial, el nombramiento de Arturo Salinas como presidente del Poder Judicial es cuestionable porque su designación como magistrado se dio de manera ilegal al violarse una suspensión definitiva de amparo, dijeron ayer presidentes de colegios de abogados.Ese hecho genera incertidumbre jurídica porque, derivado de dos recursos que aún están por resolverse, su nombramiento por parte del Congreso local como magistrado podría quedar sin efecto y, en tanto, el Poder Judicial estaría sin presidente."No tenemos nada contra del licenciado Arturo Salinas, lo que nosotros manifestamos es que se le dio el nombramiento como magistrado por parte del Congreso cuando había un amparo y una suspensión que están por resolverse", expresó Juan Antonio Carvajal, de la Federación de Colegios de Abogados de Nuevo León.De la misma opinión fueron Medardo Garza González, presidente del Colegio de Abogados Regiomontanos, Ángel Pedraza, del Colegio de Abogados de Monterrey; Amalia Alvarado, del Colegio de Ciencias Jurídicas, y Antonio Bortoni, del Café Jurídico."Es un acto ilegal porque hay un amparo y una violación a una suspensión de amparo, y en forma arbitraria se le está designando como presidente", añadió Garza González. "Vamos a seguir peleando eso jurídicamente".Jesús Villarreal, promovente de los recursos contra el nombramiento de Salinas como magistrado, dijo que lo que objetan es la falta de certeza en esos nombramientos y que no debía recaer la presidencia en alguien que está impugnado.Por separado, José Manuel Cardona Monreal, presidente del Colegio de Abogados de Nuevo León, dijo que están analizando el caso para determinar qué puede hacerse al respecto.A título personal, demandó a Salinas que, en un acto de congruencia, no sólo renuncie a su activismo partidista sino también a su militancia panista.