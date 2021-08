Critican que Disney pidiera privacidad en caso de Scarlett

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 20:36 hrs.

Uno de los abogados de Scarlett Johansson calificó a Disney como misógino ante los reportes de que la empresa buscaba someter la demanda de la actriz por incumplimiento de contrato a un arbitraje privado en Nueva York.Deadline reportó que John Berlinski, defensor legal de la estrella de, criticó la decisión de la productora de no hacer público el caso de Johansson luego de que ella iniciara una batalla legal en su contra, el pasado 9 de julio, por el estreno simultáneo de Black Widow en streaming y salas de cine."Después de responder inicialmente a este litigio con un ataque misógino contra Scarlett Johansson, Disney ahora, como era de esperar, está tratando de ocultar su mala conducta en un arbitraje privado", aseguró el jurista."¿Por qué Disney tiene tanto miedo de litigar este caso en público? Porque sabe que las promesas de Marvel de darle aun estreno en cines como a sus otras películas tenían mucho que ver con garantizar que Disney no canibalizaría los ingresos de taquilla para aumentar las suscripciones a Disney+. Sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió, y esperamos presentar las abrumadoras pruebas que lo demuestran".En su querella, la estrella hollywoodense argumentó que parte de sus ganancias dependían de la recaudación en taquilla del filme y, con su estreno en Disney+, perdió más de 50 millones de dólares, de acuerdo con medios como The Wall Street Journal.logró el debut más grande desde la pandemia al recaudar 80 millones de dólares en la taquilla de América del Norte, 78 millones a nivel mundial, y 60 millones de ingresos en la plataforma de streaming.Algunos rumores apuntaban a que la actriz Emma Stone también planeaba iniciar un enfrentamiento con la compañía por el lanzamiento simultáneo de, aunque finalmente se evitó el movimiento llegando a un acuerdo para la secuela de la cinta.A diferencia de, la películase estrenará únicamente en cines el próximo 3 de septiembre.De acuerdo con otros reportes, la demanda de Johansson podría haber sentado precedente y, por tanto, haber dejado en el aire el futuro de Disney+ y sus estrenos a través de Premier Access.Con información de Europa Press