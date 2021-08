Crueldad feroz y antinatural

Hace muchos años, yo y una amiga que habíamos ido a ver de noche una exposición de fotos en el Museo de Antropología, descubrimos al salir que la sala azteca estaba abierta. Ella no había estado ahí jamás y yo nunca me había parado frente a la Coatlicue al anochecer.



No había nadie: las maravillosas esculturas mexicas, las serpientes emplumadas y no emplumadas y las deidades que dominan la sala, nos abrumaron. Descubrimos así, en esos salones penumbrosos, que el arte mexica tiene una presencia sin paralelo. No es un asunto de estética -el arte maya y el griego son más bellos- y el egipcio, más monumental. Es la traducción exacta al granito y otras piedras duras, de una cosmogonía muy compleja, con dioses caprichosos como el irresistible y temible Tezcatlipoca, una visión del mundo única, preñada de un sentido casi zen de lo efímero y la cortesía, un amor por la sangre metafísico y aterrador, y la conciencia de un poder aplastante centrado en el único territorio que los mexicas poseían y ocupaban: Tenochtitlán.



A los excelentes libros escritos por mexicanos que empecé a leer, agregué el de Hugh Thomas y los de Inga Clendinnen, para sumarle al asunto la visión de dos reconocidos historiadores extranjeros inmunes a la idealización de los aztecas (sustantivo poderoso que merece compartir, a ratos, el nombre que usaban los antiguos mexicas).



Todos coinciden. Lo primero que perdimos hace medio milenio, cuando Hernán Cortés decidió destruir la ciudad hasta sus cimientos para vencer a los mexicas, fue un futuro habitable alrededor de una ciudad majestuosa; una maravilla de arquitectura urbana y de sabiduría en el manejo del agua, bien armada, próspera, ordenada y limpia. Podríamos vivir en Venecia y deambulamos sobre cemento y las ruinas de las ruinas de Tenochtitlán.



Paradójicamente, fue la ciudad y el origen territorial inasible del puñado de españoles que encabezaba Cortés, la geopolítica de la conquista, lo primero que explica la derrota mexica. Los límites lacustres de la ciudad se convirtieron en una frontera que privó a sus defensores de un territorio de retirada y reorganización. La insularidad mexica permitió a Cortés obliterar, junto con su capital, a una civilización entera.



En el mapa del mundo azteca los territorios españoles de ultramar estaban fuera de su comprensión y de su alcance. Ese vacío geográfico convirtió al imperio mexica en un castillo de naipes, porque destruyó la eficacia de la estrategia azteca centenaria de negociar, invadir o someter al enemigo en su propio territorio.



Y luego está el asunto del liderazgo: Cortés puso al servicio de su ambición de poder y su sed de riqueza, su capacidad de convencimiento, su superioridad en armamento y masacres brutales, para entrar en Tenochtitlán.



Tuvo la suerte de lidiar con Moctezuma, el hombre más enigmático de la historia de México. Ha resultado imposible descifrar cómo interpretó la información precisa que sus enviados pusieron en sus manos desde que los españoles desembarcaron. Lo cierto es que este hombre, un viejo aislado acostumbrado a lujos extravagantes, que cargaba 52 años en 1519, permitió que Cortés destruyera el carisma patrimonial que había heredado, y dejó a una sociedad militar que premiaba el valor sobre todas las cosas, en manos de un líder cobarde y timorato. Un emperador que permitió la masacre de la crema y nata de los guerreros mexicas a manos de Pedro de Alvarado y dejó acéfala a una sociedad marcial acostumbrada al mando y a la disciplina.



Cortés aprovechó ese largo compás de tiempo para consolidar alianzas con tlaxcaltecas y otras poblaciones, incluyendo a las lacustres. Cuando reapareció frente a Tenochtitlán (con sus bergantines y virus que diezmaron a la población) estaba acompañado de decenas de miles de aliados indios: los verdaderos protagonistas de la conquista.



En los días de la toma de Tenochtitlán y su ciudad gemela, Tlatelolco, Hernán Cortés dio su venia a los tlaxcaltecas para entrar a la ciudad. Mataron, según el mismo Cortés, a 40 000: hombres -ya derrotados-, mujeres y niños. Casi la cuarta parte de la población de Tenochtitlán en 1519.



"Ninguna raza, ni la más salvaje, ha practicado jamás esta feroz y antinatural crueldad", deploró. Sin saberlo, Hernán Cortés escribió su propio epitafio.







