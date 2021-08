Cuando libras Covid... sólo si pagas 30 mil pesos

Melissa Muñoz

Hora de publicación: 05:00 hrs.

María Vergara aseguró que, si su familia no hubiera adaptado un "hospitalito" en casa para ella, no habría sobrevivido al Covid-19.La joven de 30 años y sin comorbilidades se vacunó el 24 de julio contra Covid-19, sin saber que estaba contagiada. Advertida de que las reacciones por AstraZeneca eran fuertes, se confió de los dolores de cabeza y cuerpo que tuvo por dos días.Sin embargo, la aparición de síntomas en su padre le dieron las primeras señales de que quizá también era positiva."Nosotros tenemos unas pruebas caseras avaladas por Cofepris. Cuando se la hice a mi papá sale positiva. Yo me la hago y sale positiva", relató María.Explicó que llamó a Locatel y le indicaron que tenía que acudir a su clínica del ISSSTE porque es funcionaria pública."Le dije (a la operadora) son las 5:00 de la mañana. Hay 30 personas esperando (por atención médica). Yo ya sé que soy positivo, ¿por qué voy a contagiar a alguien?", contó.Posteriormente le recomendaron que acudiera a un nosocomio Covid. Se trasladó al Hospital General de Zona 27 del IMSS."Cuando llegué a la clínica me dijeron 'espérate, porque no eres derechohabiente' y me atendieron hasta las 9:00 horas", detalló.En el nosocomio le dieron un kit: una cajita con la mitad del tratamiento que necesitaba y un oxímetro que no servía. El resto tuvo que comprarlo.Con el paso de los días, su oxigenación comenzó a bajar, tanto que llegó a 63 por ciento. Al ver a un médico privado, le señaló que el tratamiento del IMSS no le estaba ayudando.Su familia adaptó su recámara como un cuarto de hospital, con médicos a distancia, tres concentradores, medicamentos, disparadores para abrir pulmones y una revisión constante de signos vitales, todo con cuidados sanitarios."Me despedí de toda mi familia y de mis amigos. Mis hermanos me decían: 'no te mueras, no te mueras'", señaló con la voz agitada, secuela del virus. Por éste perdió el 60 por ciento de su capacidad pulmonar.Aseguró que gracias a que su papá se vacunó, quien es adulto mayor, el Covid fue muy leve en él."Yo trabajo en el Gobierno (de la Ciudad) y me duele mucho que no se está pensando en la gente. El servicio de salud me falló. Si estoy viva es porque mi familia pudo pagar y no debería la vida depender de que puedas pagar", concluyó.