Cubre Guadalupe socavón, pero deja los megabaches

01 min 30 seg

Antonio Martínez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Luego de que el Municipio de Guadalupe reparó el socavón donde cayó un camión urbano, en mayo pasado, vecinos de la Colonia Xochimilco reclamaron que el resto del sector permanezca en el olvido, con megabaches por todas las calles.Mientras que los daños en el pavimento "merodean" la colonia, los residentes del sector cuestionan la demora de la rehabilitación si la Alcaldesa Cristina Díaz continuará en el cargo.La calle Zaragoza es de las más afectadas en la colonia. Un tramo de 60 metros, que se ubica entre las calles Río Nazas y Río Bravo, está convertido en una vía de obstáculos por al menos cinco baches que invaden la vialidad."Lo de acá (el socavón) es lo que han estado reparando, y nunca se reparan porque luego se vuelven a hacer", dijo Carmen Basto, una de las vecinas afectadas."Casi no entran taxis ya, por lo mismo", aseguró, "las veces que tenemos que salir, ya es más difícil, antes cruzaban a cada rato, como ya está todo dañado ya no se dan la vuelta".A unos metros, entre Laguna de Janitzio y Laguna de Sánchez, un megabache está prácticamente a lo ancho de toda la calle y con una longitud de unos 15 metros, que apareció por las mismas fechas del socavón, sin embargo, este daño sigue sin ser reparado."Están desde antes de que anduviera la señora Cristina (Díaz) en campaña", reclamó Martha González, una de las vecinas."No se puede pasar", señaló, "todo lo que son carros, camionetas, no puede pasar, parece un cráter"."Ya se quería cambiar mi hermano, porque aquí se junta todo, está todo el pin... desma... aquí", exclamó un joven, también vecino afectado por los daños en la vialidad."Ya lo habían reportado aquí los vecinos", aseguró, "pero no han venido a hacer nada".