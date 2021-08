Cubrirán pirámide teotihuacana

Israel Sánchez

Hora de publicación: 18:30 hrs.

A lo largo de más de un siglo de exposición a la intemperie, la Pirámide de la Serpiente Emplumada, en la zona arqueológica de Teotihuacán, ha acumulado deterioro severo."Se trata de un proceso de deterioro que se ha acelerado en los últimos 18 años, particularmente por la lluvia, el viento, la humedad, la contaminación y las marcadas oscilaciones térmicas diarias y estacionales, así como por la radiación solar."En efecto, el nivel de afectación que tiene esta estructura es considerado por los especialistas como grave por el cúmulo de procesos cada vez más acelerados de arenización, disgregación, filtraciones, manchas de humedad, fracturas, pérdida de color y de elementos arquitectónicos", detalló este lunes el titular del INAH, Diego Prieto.De ahí que en 2015 dicho organismo conformara una comisión académica para analizar a fondo la problemática y diseñar soluciones de conservación, misma que ha resuelto lanzar un concurso internacional que conduzca al diseño más adecuado de un sistema de protección integral de la fachada poniente de la pirámide."Hemos tomado la decisión de desarrollar un proyecto arquitectónico y de ingeniería que funcione como sistema de protección integral para garantizar la conservación de la fachada de la serpiente emplumada en el largo plazo, estabilizando el monumento y amortiguando las principales causas de deterioro que inciden, sobre todo, en su fachada poniente", remarcó Prieto durante la conferencia para anunciar el concurso."Esta comisión que ha analizado y que finalmente ha sido la responsable de emitir esta convocatoria ha considerado la necesidad de colaborar con muchos especialistas", añadió el arqueólogo Sergio Gómez Chávez. "Estamos en un momento en el que no podemos titubear ni podemos dar una alternativa al problema de conservación que vaya a resultar contraproducente con el paso del tiempo".A decir del titular de la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH, Pedro Francisco Sánchez, será un proceso no desprovisto de controversia, pero necesario para proteger uno de los espacios más simbólicos de Teotihuacán, cuya complejidad apuntaba a que la única forma de conservarlo sería enterrarlo nuevamente o desprenderlo."Si no se puede llevar a un museo, se pensó: 'Pues vamos a hacerle una especie de museo al sitio'. Esto va a acarrear muchísima controversia, seguramente, pero la obligación institucional es conservar y preservar, y heredar este legado hacia las generaciones futuras", subrayó.Desde este mismo lunes está en línea ya la convocatoria para que los interesados tanto nacionales como extranjeros puedan pre registrarse, y la recepción de los anteproyectos será hasta el 21 de febrero de 2022, informó Sánchez.El fallo del jurado -que integrarán ingenieros, arquitectos, conservadores y otros expertos de varias instituciones- se hará público el 6 de septiembre del próximo año, y el día 20 de ese mismo mes se entregarán un premio en efectivo de 600 mil pesos a la propuesta ganadora, y dos de 300 mil pesos a cada uno de los otros dos proyectos finalistas."El análisis de los concursantes va a estar fundado en su currículum, en sus méritos académicos, en su solvencia profesional, sean personas físicas o morales", precisó Prieto, asegurando que el objetivo del concurso no es a quién se le va a asignar un contrato; "eso es después"."El objetivo del concurso es encontrar cuál es la mejor solución para el diseño de un sistema de protección. Después vendrá el tema del proyecto ejecutivo y de la ejecución del mismo, donde ya se verá si lo que se ocupa es una empresa o si el Instituto mismo puede hacerlo con sus propias capacidades, porque tenemos arqueólogos, arquitectos, museógrafos. Pero vamos a ver, primero lo que necesitamos es encontrar la solución, que es polémica".Finalmente, Gómez Chávez reconoció que esta iniciativa no solucionará el problema del deterioro en la Pirámide de la Serpiente Emplumada."Se requerirá de una intervención integral que atienda la problemática de conservación que, como dije, es un problema sumamente complejo."Este proceso, insisto, no es el definitivo, no es lo único que se tiene que hacer. Tiene que llevarse a cabo un trabajo mucho más integral y de conservación del edificio y del entorno que enmarca a este importante monumento", concluyó.La convocatoria puede consultarse en esta página: https://convocatoriapse.inah.gob.mx/pag/index.php.