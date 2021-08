Cuesta a banca 66 mil mdp el diferimiento de pagos

02 min 30 seg

Charlene Domínguez

Hora de publicación: 15:32 hrs.

El programa de diferimiento de pagos de capital e intereses para los deudores de la banca que se implementó como medida de apoyo por el Covid-19 costó 66 mil millones de pesos, según la Asociación de Bancos de México (ABM).El programa de diferimiento de pagos se implementó en conjunto con los criterios especiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al que se acogió alrededor del 22 por ciento de la cartera total del sector."El congelamiento para no pagar la deuda ni los intereses tuvo un costo para el sector bancario en su conjunto de 66 mil millones de pesos que la banca dejó de recibir en ingresos por concepto de intereses."Esto le generó un decremento a los resultados de las instituciones bancarias por el orden de 66 mil millones de pesos", recalcó Daniel Becker, presidente de la ABM, en conferencia de prensa.Fueron 9 millones de deudores que recibieron apoyo de la banca para diferir sus pagos, lo que equivale a 1.1 billones de pesos, recordó.También hubo reestructuras de créditos que hicieron algunas instituciones y con las que se apoyó a más de 1.3 millones de clientes con créditos que representaron 435 mil millones de pesos, aseguró.Sin embargo, estas reestructuras se dieron fuera de los criterios contables de la CNBV.Grupo REFORMA publicó que de los 20 bancos con una cartera mayor a 20 mil millones de pesos que instrumentaron el programa de diferimiento de pagos, ninguno se acogió al programa de reestructuras del regulador, de acuerdo con un análisis de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef).Los bancos que no dieron reestructuras bajo los criterios de la CNBV fueron BBVA, Citibanamex, Compartamos, Monex, Invex, Afirme, Scotiabank, Banorte, Ve por Más, Mifel, GM Financial, Cetelem y NR Finance.Sobre la reforma del outsourcing, la ABM dijo que los empleados de la banca que se internalizaron tienen el mismo sueldo y que la gran mayoría incrementaron sus prestaciones.Actualmente, la banca tiene 260 mil empleados, de los cuales 141 mil son directos y 119 mil indirectos por alguna razón que no necesariamente corresponde a su objeto social, pero que están en un proceso de insourcing, señaló Becker.El directivo dijo que de 93 mil personas que representan 14 bancos, el 98.3 por ciento ya están incorporadas a la nómina completa de las organizaciones.