Cuestionan cambios a nuevo gasto vecinal

02 min 30 seg

Alejandro León

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Luego de que los diputados locales aprobaron un dictamen para que las alcaldías hagan uso de los recursos de los Presupuestos Participativos de 2020 y 2021, tres electos de la Ciudad de México se mostraron preocupados y, respectivamente, cuestionaron la decisión.El lunes, los legisladores aprobaron realizar cambios en artículos transitorios de la Ley de Participación Ciudadana y de la Ley de Presupuesto, producto de una propuesta enviada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.Con ello, los Gobiernos podrán acceder a recursos que fueron destinados a los Presupuestos Participativos de ambos años. En total, lo presupuestado para ambos ejercicios fue de cerca de 2 mil millones 815 mil pesos.Alfa González, Alcaldesa electa de Tlalpan, expuso que los vecinos podrían presentar medidas legales para revocar las modificaciones a la Ley. Apuntó que no puede haber retroactividad en la aplicación de los derechos."Si nosotros llegamos y etiquetamos el recurso, podemos intentar que se ajuste a lo que los ciudadanos pidieron, pero el problema no es ese, si no el problema es que hay una violación, una evidente violación, porque ya se realizó una votación, ya los ciudadanos definieron en qué fuera utilizado."Es tema de que las cosas se deben hacer con planeación, con planificación y no sobre las rodillas cada vez que algo no les funcione, entonces, 'vamos a darle para atrás', aprovechando las mayorías legislativas que tienen en las cámaras", comentó González en entrevista.El Alcalde electo de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, se dijo preocupado de que le hereden la factura de obligaciones de la administración saliente, propiciado por el Gobierno de la Ciudad de México."El Presupuesto Participativo no debe estar sujeto a la discrecionalidad del Gobierno, es un derecho de los ciudadanos de cada una de las unidades territoriales, así lo votaron, y ya estuvo bueno que le estén dando la vuelta a la ley, cada vez que no conviene, modifican la Ley, eso ha sido la tónica de estos años", dijo.El alcalde electo de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, señaló que son los ciudadanos quienes más saben dónde se necesitan obras para las comunidades y que es importante tomar en cuenta a los vecinos."¿A mí qué me preocupa?, me preocupa que se empiece a ejercer hasta el 1 de octubre, sean tres meses y en estos tres meses no se ejerza el presupuesto y, entonces, caeríamos en el subejercicio", expresó.