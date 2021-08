Cuestionan que den preferencia a empresas

02 min 00 seg

Leonardo González

Hora de publicación: 00:00 hrs.

En la vacunación contra el Covid-19 para personas de 50 a 59 años, ciudadanos reportaron que en el mismo módulo del Estadio de Borregos, además de la fila común y la de rezagados y personas con discapacidad, había otra exclusiva para empleados de distintas empresas, como HEB y Banorte.Éstas se ubicaron en la puerta 3 del estadio.Cuando empleados le indicaban a elementos de Tránsito que formaba parte de esas empresas, ellos les señalaban otro inicio de la fila.Sobre la calle Fernando García Roel, jóvenes con playeras de una empresa también indicaban a trabajadores que tenían que dirigirse a la puerta 3."¿Tienen privilegios?", cuestionó Esteban García, quien salió del módulo alrededor de las 14:50 horas, "ahorita no hay fila, pero comoquiera pusieron un lugar especial para vacunarlos. ¿Por qué no lo anuncian?".Aunque se preguntó en el lugar por esta situación, Servidores de la Nación no dieron información.En junio, empresas como Heineken, Kia y Nemak tuvieron brigadas especiales de vacunación donde se aplicaron vacunas a empleados, dependientes y familiares con la vacuna AstraZeneca.