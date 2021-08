Cuestionan reducción de presupuesto en Desarrollo Social

02 min 30 seg

Imelda Robles

Hora de publicación: 10:51 hrs.

#VIDEO En transición de la Secretaría de Desarrollo Social estatal, Martha Herrera cuestiona reducción de presupuesto de la dependencia de 2 mil 300 mdp, al inicio del sexenio, a 800 mdp. pic.twitter.com/6T7ZS86gPp — elnortelocal (@elnortelocal) August 24, 2021

En el arranque de la transición de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, Martha Herrera cuestionó la reducción de alrededor de un 70 por ciento del presupuesto en la dependencia y lo consideró un despropósito.En el segundo día de la transición de Gobierno, hoy inició la dependencia de Desarrollo Social con el titular Genero Alanís y el Secretario General de Gobierno, Enrique Torres.Herrera será la próxima Secretaria de Desarrollo Social y encabeza la transición."Reducir los presupuestos a la Secretaría de Desarrollo Social es un tema de impacto al mismo grupo que queremos apoyar, este tema sí valdría la pena verlo a detalle, porque me parece un despropósito", dijo Herrera.Ninguno de los funcionarios ha respondido claramente los cuestionamientos de Herrera sobre este tema y otros, como el del programa Aliados Contigo."El sexenio inicia con un presupuesto de 2 mil 300 millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Social y termina con un presupuesto de cerca de 800 millones de pesos", expuso Herrera."En la Ley, Desarrollo Social se habla de que los programas de Desarrollo Social son irreductibles y a mí me gustaría saber las razones por las cuáles se redujo el presupuesto de esa manera".Primero, Torres indicó que desconocía en qué se redujo el presupuesto.Luego Carlos Fernández, director de presupuesto de la dependencia, señaló que le prepararán un informe, y sostuvo que la reducción fue porque el Estado y el Gobierno federal acordaron no duplicar programas.Sin embargo, Herrera le replicó que hay programas que no se duplicaban y fueron recortados, como el apoyo a personas con discapacidad mayores de 30 años."Ejemplos como esos hay muchos", agregó Herrera, "y obviamente con la pandemia quienes más se han visto impactados son las personas que viven en situación vulnerable".Por otra parte, les pidió información sobre el programa Aliados Contigo, los recursos con los que cuenta y dónde está la información recabada.Ante esto, Torres respondió con anécdotas suyas al conocer el programa mientras que Alanís dijo que Aliados Contigo ha sido una labor muy noble.Posteriormente, el Secretario General de Gobierno señaló que el tiempo de ese tema se había terminado y los invitó a pasar al siguiente rubro, mientras que Herrera le remarcó que es importante que le precisen dónde está la base datos, el padrón de los beneficiarios y el impacto de programa.