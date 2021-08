Cuestionan siembra de sicomoros

en las Calzadas

Régulo Cantú

Hora de publicación: 12:16 hrs.

Al ser un árbol de río, la siembra de sicomoros en las recién remodeladas aceras de la Calzada del Valle es un error, consideró el experto y viverista Carlos Alanís von der Meden.Dijo que esta especie de árboles requiere grandes cantidades de agua y al tener poco espacio para su desarrollo levantarán en algunos años las banquetas recién instaladas."Definitivamente el árbol sicomoro, es un árbol mexicano, es un árbol de la región, pero es un árbol totalmente identificado con los ríos. En forma natural crecen a un lado de los arroyos y puede llegar a vivir más de 100 años."Sin embargo, en la ciudad el tema es muy diferente; en la ciudad, en banquetas, como por ejemplo aquí, que tiene (un espacio) de 60 centímetros de ancho, pues realmente es una situación totalmente errónea, tratar de pensar que un árbol de estos puede estar en condiciones óptimas y adecuadas en un lugar tan reducido".Alanís von der Meden mencionó que el sistema de raíz de los sicomoros era sumamente agresivo al momento de buscar el agua."Y termina reventando banquetas y haciendo un montón de cosas. Entre cinco y 10 años van a destruir una parte muy importante de este andador".El viverista aseguró que este árbol se ha puesto de moda, no solo en Calzada del Valle, si no también en otros sitios del municipio como la Avenida Ricardo Margáin porque crece muy rápido."Sin embargo el que sea rápido, no nos garantiza que sea el árbol más adecuado para el lugar, y además, con otros problemas complementarios muy importantes: el sicomoro es un árbol que, por la forma de sus hojas, por la vellosidad que tienen en la parte inferior, retienen mucho la contaminación, pero esa contaminación produce que el árbol, en sus hojas, se tuerzan y se marchiten y estén colgadas del árbol de una forma muy poco bien hecha, y se pasen seis meses del año así".En un recorrido realizado por la Calzada del Valle, se pudo apreciar que en algunos puntos, sobre todo, a la altura de la calle Río Rosas, hay algunos ejemplares completamente secos.Alanís von der Meden tomó uno de estos como ejemplo y así lo explicó:"Este árbol está parcialmente seco, están brotando (hojas) del tronco, arriba no tienen hojas, no llega hasta arriba el follaje, y esto es debido no únicamente al espacio reducido, sino a una desproporción entre el sistema de raíz con el que llegó originalmente y la altura. Entonces el árbol se resintió mucho."Además, se han estado plantando árboles en época de calor y vemos que el área de Parques y Jardines no tiene capacidad para estar cuidando todo esto".Insistió en criticar la manera de sembrar los árboles:"Allí está el suelo. Por arriba tiene tierrita negra para el despiste, para que se vea que está muy bien, pero en la parte de abajo está lleno de escombro, cosa que no es ningún nutriente adecuado para un árbol. Yo creo que son muchas cosas por corregir".Dijo que la gente aún prefería caminar por el andador central del camellón de Calzada del Valle, entre los árboles."Realmente el espacio está muy reducido, debieron haber planeado que esta banqueta (de la acera) fuera más angosta. En este espacio tan reducido (para la colocación de árboles), lo que pongas va a ser un limitante. Yo creo que el atractivo de caminar por aquí nunca va a ser caminar por la banqueta, si no caminar por el andador central que tiene la Calzada del Valle, que tiene la amplitud, que tiene la sombra, que tiene a los árboles correctos y no esta parte de aquí".