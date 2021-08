Culpan Alcaldes a pandemia por finanzas 'en rojo'

Ángel Charles

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La falta de liquidez que dejarán a las siguientes administraciones se debe a que hubo caídas en los ingresos propios por la pandemia y a recortes en fondos federales en los últimos dos años, coincidieron ayer tesoreros municipales.Alejandro Espinoza, Tesorero de Guadalupe, afirmó que los recortes originados por el Covid-19 han pegado fuerte a las finanzas, además de que un 70 por ciento de los pagos pendientes son de administraciones anteriores."Todo afecta al tema de la liquidez. Esto se debe a la problemática que ha generado la disminución de los ingresos totales del municipio que hemos tenido como consecuencia de la pandemia, de la disminución de los fondos federales y estatales que se destinan al municipio", alegó.Ayer se publicó que los ayuntamientos de Guadalupe, Escobedo y Santa Catarina dejarán finanzas con "números rojos" al comparar su flujo de efectivo y las cuentas por pagar, heredando déficit de hasta 711 millones de pesos."Tuvimos varios recortes, uno principal que es el de Fortaseg, el municipio tuvo que entrar con recurso propio para no dejar caer el tema de seguridad", dijo Luis Flores, Tesorero de Santa Catarina.César Leija, Tesorero de Escobedo, señaló que aunque el déficit que tienen es de 131 millones de pesos, la proyección es bajarlo hasta 37 millones, monto que no representa riesgo."Estamos enfrentando temas de pandemia, baja de ingresos propios que vienen y nos impacta negativamente en las finanzas municipales", dijo, "el déficit estimado será de 37 millones al cierre de esta administración, que no representa un riesgo para el manejo financiero".