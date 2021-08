Cumple un año desaparecida... y no hay avance

Imelda Robles

Hora de publicación: 00:00 hrs.

A un año de la desaparición de Mayela Álvarez Rodríguez, su hija Maya, de 18 años, no se rinde, porque eso le enseñó su mamá.El 11 de agosto del 2020, alrededor de las 14:30 horas, Mayela, de 43 años, fue vista por última vez en su casa en la Colonia Del Lago, en San Nicolás.Desapareció cuando se dirigía a su trabajo como secretaria académica en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS Noreste), en el Barrio Antiguo.Maya, quien también tiene a su hermano Marco Antonio, de 13 años, se ha movilizado para buscar a su mamá."Lo que (Mayela) nos enseñó desde chicos a mi hermano y a mí", compartió Maya, "el no rendirnos ante cualquier adversidad, el siempre estar fuertes y con la mente fría para seguir adelante."Entonces, eso nos mantiene firmes a todos a seguir buscando y teniendo fe de que vamos a saber de ella".Maya señala que le ha proporcionado a la Fiscalía del Estado información que considera clave para su hallazgo, pero acusó que las autoridades frenaron desde marzo las investigaciones.Y además, señaló, llevan cinco meses sin ningún contacto con la Comisión Local de Búsqueda de Personas, encabezada por María Balderas."Creo que ha sido desde marzo la última vez que recibimos algún avance de ellos, pero actualmente no, nosotros seguimos presionando", aseguró.El 10 de septiembre interpusieron una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque la Fiscalía no había entrevistado a personas que consideran importantes para la localización de su mamá, y todavía no lo hace."Vamos a seguir presionando a las autoridades", recalcó Maya, "para que pongan más personas dentro del caso porque son demasiados los casos en Nuevo León de desaparición forzada y hay muy pocas personas para atender cada uno".