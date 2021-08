Da Ebrard bienvenida a delegaciones venezolanas

Estefania Escobar

Saluda diálogo enviado de Maduro

Hora de publicación: 14:06 hrs.

El Canciller Marcelo Ebrard dio la bienvenida a las delegaciones de Venezuela antes del inicio del diálogo sobre la crisis política en ese país.El inicio de la ronda de negociaciones entre la Oposición venezolana y el Gobierno de Nicolás Maduro arranca hoy en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, según confirmaron fuentes de la Cancillería."Doy la más cordial bienvenida a México a las delegaciones que participarán en la inauguración del proceso de negociación y diálogo, y firma de memorando de entendimiento de Venezuela. Les recibimos con todo aprecio y gratitud", tuiteó el Canciller mexicano al confirmar la llegada de ambas comitivas.La Cancillería no ofreció detalles sobre quién es parte de las delegaciones, pero se esperaba que la chavista esté integrada por el Presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, que fue designado por Maduro como enviado plenipotenciario; Héctor Rodríguez, Gobernador de Miranda, y el hijo del Presidente y diputado, Nicolás Maduro Guerra.Por el lado de la Oposición, se espera la participación de Gerardo Blyde, como jefe de la delegación; Carlos Vecchio, representante de Juan Guaidó en Estados Unidos, y los ex diputados Tomás Guanipa, Mariela Magallanes, Luis Aquiles Moreno y Luis Rondón, entre otros.Las charlas serán mediadas por Noruega, que también medió un proceso de diálogo en 2019. Además, contará con delegaciones de Rusia y Holanda que actuarán como acompañantes de las comitivas de Maduro y la Oposición.Se espera que en este primer acercamiento firmen un memorando de entendimiento que defina el plan de trabajo y el cronograma de reuniones para discutir las demandas de ambas partes.Si bien México albergará el proceso de diálogo, no tendrá una participación como tal en las conversaciones.Tampoco participará Estados Unidos, pero su papel indirecto en las negociaciones podría fungir un papel importante debido a que una de las exigencias de Maduro será el levantamiento de sanciones económicas.El encargado de la delegación del Gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, se mostró optimista de lograr un acuerdo con la Oposición venezolana que permita la convivencia pacífica en el país caribeño."Estamos aquí, en la tierra de Benito Juárez, en la tierra de Emiliano Zapata, en la tierra de Pancho Villa, en la tierra de Diego Rivera, en la tierra de Juan Rulfo, en la tierra de hombres solidarios con las causas de paz del mundo entero, por tanto es muy hospicioso, que con la facilitación del Reino de Noruega, se inaugure hoy aquí en la Ciudad de México los diálogos de paz", dijo en un video publicado en Twitter el enviado plenipotenciario de Maduro, en su primera declaración pública al llegar a la capital mexicana."Agradecemos siempre la solidaridad del Gobierno del Presidente Lopez Obrador, la solidaridad del pueblo de México, y estamos seguros que bajo los hospicios de la Paz, construiremos un acuerdo para las venezolanas, para los venezolanos, para la convivencia pacífica".Hasta ahora, del lado de la Oposición, no han manifestado opiniones públicas, pero fuentes venezolanas dijeron a Reforma que se especula que los integrantes de la comitiva llegaron a la Ciudad de México la noche del jueves.