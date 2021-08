Da Leagues Cup a Pumas bocanada de oxígeno

02 min 00 seg

Francisco Esquivel

Hora de publicación: 00:58 hrs.

Llovió, tronó, relampagueó, y a pesar de eso, Pumas consiguió un boleto a las Semifinales de la Leagues Cup, que servirá como tanque de oxígeno para poder aguantar la presión que se comenzaba a acumular con el arranque de la Liga MX.El técnico de Pumas Andrés Lillini aseguró que la victoria sobre el NYC FC puede ser clave para que este sábado ante Gallos, el equipo pueda conseguir su primera victoria en el torneo Grita México A21."Hemos superado un montón de obstáculos, igual que el rival, para los dos fue igual, el rival tuvo los mismos inconvenientes. Espero, en la Liga, que esto anímicamente nos hizo bien, ahora a afrontarlo, que nos sirva para la cabeza, para estar más fuerte y afrontar el partido que en 48 horas jugamos contra Querétaro, que es un rival que también viene con la necesidad de ganar", detalló.Sin embargo, el estratega declaró que en el campo han quedado a deber, por lo que debe de apuntalar a su escuadra pues sabe que el envión anímico se puede acabar pronto."Hay que recuperarnos rápido, no es fácil, porque tenemos un viaje inmediato y hay que recuperarnos para estar a la altura de las circunstancias el sábado, es una inyección que necesitábamos, el factor psicológico influye mucho y esto puede ayudar, pero no puedo ocultar que en lo futbolístico, si no mejoramos en el rectángulo de la cancha va a ser difícil y tenemos que mejorar rápidamente", reconoció.En ese sentido, el guardameta Julio González, que fue clave para que el equipo consiguiera el pase a las Semifinales en la tanda de penales, abundó sobre la necesidad que tenía el cuadro del Pedregal por conseguir un resultado positivo."Era urgente un buen resultado, el equipo demostró mucha garra en el segundo tiempo. Fue un desahogo, lo necesitábamos, y ahora de aquí para arriba, esperemos que esto sea un empujón para la Liga y estoy seguro que el sábado contra Querétaro daremos una mejor cara", concluyó.@FEsquivelCANCHA