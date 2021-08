Dan 16,500 vacunas... pero en la frontera

Ante la imposibilidad de que las empresas regias puedan importar vacunas contra el Covid, el Gobernador electo, Samuel García, reveló ayer que la próxima semana llevarán a personas menores de 39 años a vacunarse a Laredo, tras conseguir una donación de 16 mil 500 dosis.Aunque aún no tiene todos los detalles de lo que ha bautizado como "Caravanas de Vacunación", García dijo que en estos días se coordinará con algunas empresas para organizar la logística y poder contribuir a acelerar el proceso de inmunización.Este proyecto, agregó, contemplará a personas menores de 39 años, quienes no necesitarán visa para viajar y recibir la vacuna.Señaló que la donación se consiguió como resultado de la gira que realizó por algunos lugares de Estados Unidos, como Austin, San Antonio y Washington."De entrada se obtuvieron 15 mil vacunas de Austin y mil 500 vacunas de Laredo, como una primera tanda", dijo en el marco de un encuentro entre representantes de empresas regiomontanas y de Jalisco, organizado por el Consejo Mexicano de Comercio Exterior Noreste (Comce)."Lo importante es de aquí al domingo organizar la logística para que las empresas de Nuevo León, los sectores de edad como el mío, que no se han vacunado, es decir, de 39 hacia abajo, puedan estarse trasladando a la aduana."Y en la misma aduana, en el mismo camión, subirá una enfermera con las vacunas a pinchar a los hombres en cuestión de minutos para que regrese el camión".Las vacunas son de Johnson & Johnson y de otras que no especificó, pero las que aplican en Estados Unidos son Moderna y Pfizer."Se va a dar a conocer el lunes el proyecto, pero hemos conseguido de ambas vacunas", dijo García."Tengo conocimiento de que las de Laredo son Johnson, de una sola aplicación, y del lado de Austin es variado".Hasta la fecha, para aplicarlas en México, las vacunas sólo pueden ser adquiridas por el Gobierno federal, sin embargo, organismos empresariales, de la mano de dependencias federales, han conseguido donaciones de vacunas en condados estadounidenses y que se tienen que aplicar en la frontera.Así lo han hecho los Index de Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, que han podido llevar a empleados, que no necesariamente tienen visa, a un sitio determinado por autoridades de ambos países.García adelantó que, además de las vacunas, próximamente se van a recibir donaciones de insumos médicos.