Dan comisionistas 'flamazo' a AMLO

Los comisionistas del gas salieron a las calles a protestar contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador.Le reclamaron haberlos excluido en la nueva política para fijar los precios del gas y quitarles ganancias, alegaron luego de una marcha por calles del Centro Histórico de la CDMX.Los manifestantes aseguraron que antes recibían una comisión de entre 2.50 a 5 pesos por litro vendido, y ahora reciben 50 centavos.Además, reclamaron que la nueva estrategia de distribución de combustible por parte del Gobierno, con la empresa de Gas Bienestar, golpeará su empleo e ingresos.Cientos de comisionistas se plantaron ante la Secretaría de Gobernación y también intentaron llegar a Palacio Nacional, pero fueron contenidos con vallas y policías locales.Los comisionistas agrupados en el "Gremio Gasero Nacional" citaron a una conferencia de prensa con trabajadores de la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo."Lo que pedimos es que nos incluyan en sus arreglos y negociaciones con las empresas y en sus estrategias. Este precio no fue una ocurrencia, fue una estrategia y no estamos dentro de ella, y así no podemos trabajar", advirtió Raúl Cabral, representante de "Gremio Gasero Nacional".Los gaseros han sido acusados por las grandes empresas distribuidoras de gas de conformar mafias para controlar con violencia y amenazas las zonas de venta en el Valle de México, además de entregar cilindros ordeñados y sin kilos completos.Giovanni Velázquez, de Gas Chapultepec, de Ecatepec, afirmó que no están en contra de que el Gobierno baje el costo del servicio, ni que el Gobierno lance Gas Bienestar, sino que piden que ello no les afecte."Obrador, si quieres el Gas Bienestar, te digo ok, pero déjanos también repartirlo con una buena comisión. Queremos solución, porque no creas que nos vamos a dejar. Yo soy gasero y mi vida es el gas, y yo voté por ti", apuntó.Enrique Medrano, vocero del gremio, aseguró si no hay una respuesta del Gobierno nuevamente realizaran bloqueos y paros para impedir el reparto de gas en el Valle de México y el centro del País.Pese a la promesa gubernamental de imponer un tope al precio del gas LP para apoyar a la economía familiar, en sólo una semana empiezan a registrarse nuevas alzas de precios en la mayor parte de los estados.De acuerdo con los listados publicados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), entre la primera semana de agosto y la segunda, los precios del gas LP se incrementaron en 22 entidades del País, en dos se mantuvieron sin cambio y sólo en ocho estados se registraron bajas.En el promedio de precios a nivel nacional, el incremento entre una semana y otra fue de 0.57 por ciento por litro, para ubicarse en 12.44 pesos, mientras que por kilo fue de 0.43 por ciento, con 23.04 pesos."Como está elaborado el acuerdo donde se fijan los precios, te das cuenta que no hay una metodología ni clara, ni transparente, ni objetiva, sino que más bien es una decisión absolutamente discrecional, con base en la cual se toman las decisiones de subida y de bajada de precios", expuso Susana Cazorla, consultora en SICEnergy.En Querétaro, el litro de gas se vende en 12.78 pesos, 5.53 por ciento más que la semana previa.En la Ciudad de México, el precio aumentó 2.08 por ciento para ubicarse en 11.76 pesos.