Dan de alta por Covid a Fox y Marta Sahagún

Tras seis días de permanecer hospitalizados por Covid-19 para descartar complicaciones, el ex Presidente Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún fueron dados de alta.De acuerdo con el periódico AM de León, el jueves en la tarde salieron del nosocomio y se encuentran descansando en su hacienda en el Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato.Su estado, indicó el Centro Fox, es estable y están en recuperación.El pasado sábado, el ex Mandatario y Sahagún decidieron internarse en el Hospital Ángeles de León tras dar positivo al virus.De hecho, Fox siempre estuvo activo en redes sociales.Hasta el Presidente Andrés Manuel López Obrador les deseó pronta recuperación."Deseo que le vaya muy bien, que se recupere, que se alivie el Presidente Fox y su esposa", expresó.