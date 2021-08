Dan de baja a alumnos por no estar vacunados... en EU

La Universidad de Virginia dio de baja a 242 estudiantes inscritos para cursar el próximo semestre, porque no se vacunaron contra Covid-19, reportó la estación de televisión WCAV, filial de la cadena CBS en Charlottesville, Virginia.Esos estudiantes representan aproximadamente el 1 por ciento del alumnado de la institución, señaló.La casa de estudios había advertido con tiempo a los estudiantes que podrían correr el riesgo de que su inscripción fuera cancelada si no se vacunaban o presentaban una solicitud de exención.Los estudiantes fueron dados de baja después de que se les enviaron "múltiples recordatorios vía correo electrónico, texto, llamadas telefónicas y llamadas a los padres de que no habían cumplido con el requisito y ya vencía el plazo para hacerlo", dijo Brian Coy, vocero de la Universidad de Virginia, al periódico The Virginian-Pilot.En abril, el Fiscal General de Virginia decidió oficialmente que los colegios y universidades de Virginia durante la pandemia "pueden condicionar la asistencia presencial a clases a la aplicación de una vacuna Covid-19 aprobada".El Departamento de Salud de Virginia reporta que el 55.3 por ciento de la población del estado está completamente vacunada, mientras que el 62.5 por ciento ha recibido por lo menos una dosis de vacuna.