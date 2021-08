Dan revés a Congreso por 'tirar' iniciativas

José Luis Marroquín

Hora de publicación: 00:00 hrs.

El Congreso del Estado tendrá que resolver cinco iniciativas que desechó argumentando que caducaron al no ser resueltas en el plazo de un año.La ciudadana Neidy Valdés Valdés ganó un juicio de amparo luego de que el Legislativo no dictaminó sus iniciativas presentadas en el 2019.Las reformas están relacionadas con el divorcio incausado, reformas sobre juicios de alimentos, y una nueva Ley para crear la Comisión de Acreditación y Vigilancia de los Laboratorios Públicos y Privados.Además, reformas para que el padre biológico pueda solicitar una prueba de paternidad.Tras ser desechadas en el 2020, Valdés recurrió al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, quien le dio la razón y ordenó al Congreso resolver las propuestas."Se estima inadecuado que una iniciativa presentada por un ciudadano nuevoleonés sea dada de baja al aplicarse una sanción de caducidad por no haberse dictaminado en el lapso de un año", señala la sentencia."Ese periodo transcurrió en esa estadía por cuestiones atribuibles a las comisiones del Congreso del Estado y no a quien la promovió, pues de esa forma se estaría sancionando al particular por una omisión de la autoridad".Las iniciativas fueron desechadas basándose en el artículo 46 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado.Dicho artículo señala que la iniciativas que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partir de haber sido turnados a comisiones serán dadas de baja.