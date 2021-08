De La Superior a Mónaco

Sofía Madero

Hora de publicación: 20:04 hrs.

Debido a su pasión, compromiso y disciplina en la danza, René Julián Garza consiguió una beca completa para estudiar ballet por un año en la prestigiosa Academia Princesa Grace, en Mónaco.El joven bailarín, de 15 años, quien terminó su quinto año de la Licenciatura en Danza Clásica en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, contó los detalles de su próxima aventura."Mis expectativas son muy altas. Intento ser el mejor bailarín que pueda ser, hasta donde llegue. No tengo ningún tope", dijo, "simplemente no me la creía, estaba en shock".Dicha beca fue otorgada luego de un proceso de audición, compitiendo con 50 alumnos, y el cual incluyó una entrevista con Luca Masala, director artístico de Princesa Grace."Es un orgullo para La Superior, para Nuevo León, para México, para la selección en la que participó, y que fue elegido", detalló Lorenza Herrera, coordinadora ejecutiva del Patronato.La Academia Princesa Grace es partner del Prix de Lausanne, la competencia estudiantil de ballet más selectiva a nivel internacional. Los egresados se posicionan en las mejores compañías europeas, como el English National Ballet, el Stuttgart Ballet y el Ballet de Montecarlo.Miembros del Patronato de La Superior y maestros fueron de gran apoyo para René, entre ellos la sampetrina Ninfa López de Jaime, ya que será su benefactora para solventar gastos, traslado y manutención."Dejarlo ir es el más grande reto, es un océano completo, pero no dudes de que sí me necesitas lo voy a cruzar, y en la parte económica, no es una cantidad que se escuche difícil, pero para nosotros sí lo es", compartió entre lágrimas Norma Ramos, mamá de René, "me preguntan, ¿por qué preferiste que tus hijos bailen? Y yo respondí: 'porque es lo que él ama hacer'".Garza, quien reside en Santa Catarina, comenzó a danzar hace apenas cinco años, y entró a La Superior por casualidad, cuando un día estaba jugando en la escalera afuera de la escuela, esperando a su hermana, quien también es alumna."Sale el maestro Roberto Machado (coordinador de Danza Clásica de La Superior) y le dice: 'tú, ¿qué onda?, ¿también quieres ser bailarín?'. Y él dijo: 'pues, sí'. Y le dijo (Machado): 'pues vente a una clase'", agregó Norma.Machado añadió que todos sus alumnos que han triunfado también son ejemplos a seguir para las nuevas generaciones de bailarines varones."Son embajadores, son modelos para que otros chicos vean, sin miedo, que pueden hacer una carrera que les puede brindar satisfacción y éxito", subrayó.Para René, todos estos momentos lo ayudaron a darse cuenta que el ballet es su verdadera vocación."(Lo sentí) en mi primera función, cuando me subí al escenario. Sentí como cosquillitas. Me sentía muy en mi casa, me sentía seguro. Me sentía yo", relató el bailarín.Su aventura en la escuela monegasca dará inicio en septiembre, por lo que él, su familia, maestros y directivos de La Superior, se encuentran alistando los últimos detalles.