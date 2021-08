Debe Casanicolás $183 mil de agua

Perla Martínez

00:00 hrs.

En el primer semestre del año, a Casanicolás le salió caro el apoyo que dio al Instituto Nacional de Migración para atender a familias migrantes: ya le debe 183 mil pesos a Agua y Drenaje.Nelly Morales, directora del albergue, señaló que desde enero el INM les pidió recibir a familias migrantes con niños para evitar contagios de coronavirus.De atender unas 50 personas en promedio, el refugio llegó a tener 200, indicó Morales, lo impactó en el consumo de agua, que aumentó considerablemente.Durante el primer semestre, AyD les cortó el servicio en tres ocasiones y dos veces les quitó el medidor por la falta de pago.Los recibos pasaron de 3 mil y 4 mil pesos a 82 mil pesos.Hasta junio, el adeudo llegó a 183 mil 470 pesos, por adeudos y multas."Regularmente pagamos 3, 4 mil (pesos)", explicó Morales, "pero luego de repente nos llegó un recibo de 17 (mil), y de 17 se nos fue brincando, hasta que en la Curia, que es la que nos paga los recibos, dijo: 'No podemos pagar tanto de agua'."No se vale que nos hayan retirado el medidor y estar sin agua".Morales señaló que los días que estuvieron sin el servicio buscaron agua en la Parroquia, a unas cuadras del albergue."Esperábamos que como albergues o como espacio que no tiene el Gobierno para ofrecer esa bienvenida o ese apoyo humanitario, que nos tomaran en cuenta y nos hicieran una condonación."La verdad, esperábamos que nos llegara el recibo en ceros por el servicio que estamos haciendo como iglesia, no que nos llegara un recibo excesivo impagable".Señaló que aunque se solicitó al organismo estatal apoyo para la condonación o hacer pagos, no se ha alcanzado un acuerdo con AyD.Desde el 2008, el albergue brinda hospedaje, alimentación y asesoría a migrantes que transitan por la entidad para llegar a Estados Unidos.