Debe Colegio Americano respetar la Ley.- De la O

01 min 30 seg

Daniel Reyes

Hora de publicación: 15:26 hrs.

El Secretario de Salud estatal, Manuel de la O, informó que hoy recibió a los abogados del Colegio Americano, a quienes les reiteró que deben cumplir las disposiciones sanitarias implementadas para este momento de la pandemia."Ellos van a respetar a la autoridad, nadie puede violar las leyes", expuso, un día después de suspender actividades en el instituto, ubicado en Santa Catarina."Están de acuerdo en seguir nuestras disposiciones de salud", añadió.De la O estuvo acompañado en su conferencia de prensa por la Secretaria de Educación, María de los Ángeles Errísuriz, y presentó estadísticas de los contagios en menores durante el último mes.Dijo que del 15 al 31 de julio se confirmaron 259 casos positivos en menores de 10 años, mientras que del 1 al 10 de agosto la cifra aumentó a 274.El funcionario rechazó los señalamientos de padres de familia que lo acusan de "partirle el corazón" a los menores por no autorizar el regreso a clases en las aulas."Soy pediatra, toda mi vida he atendido niños, y nunca he visto uno que se le destroce el corazón por no ir a la escuela", señaló."Estoy convencido que hay que regresar a clases presenciales, pero en este momento hay que cuidarlos".