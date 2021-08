Deberán activar abonos para el Tigres-Gallos

01 min 30 seg

Arturo Sánchez

Hora de publicación: 21:39 hrs.

Tras la reducción en el aforo del Estadio Universitario, Tigres anunció cómo será el proceso para la activación de los abonos en el próximo encuentro de local, el martes ante Querétaro.A partir del duelo ante los Gallos, el Uni recibirá al 30 por ciento de su aforo total, luego de las restricciones de la Secretaría de Salud que se dieron a conocer la semana pasada. Para este encuentro, el proceso de activación de los abonos dará comienzo desde el viernes 13 de agosto, a las 9 de la mañana, y concluirá el lunes 16, a las 11:59 de la noche a través del sitio web www.boletomovil.com."Es importante saber que si el abonado no activa su plástico no tendrá acceso al estadio el martes 17 de agosto para el duelo ante el Querétaro, aunque haya cumplido con el proceso de renovación", anunció el club en un comunicado.La renovación de abonos fue realizada mientras el aforo permitido era del 50 por ciento, aproximadamente 21 mil aficionados en el Uni,por lo que tendrán que ajustarse ante las nuevas medidas.De igual manera, el club anunció que quienes decidan no activar, o no puedan hacer válido su abono para el duelo ante Querétaro, lo podrán hacer para los próximos partidos y tendrán saldo a favor en su cuenta que podrá ser utilizado para la próxima renovación, e incluso para adquirir boletos para la Liguilla del Torneo Grita México A21.