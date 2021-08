¿Deberían tener CEOs edad de retiro obligatoria?

¿Se debería permitir que los altos ejecutivos trabajen el tiempo que quieran, independientemente de su edad? A medida que envejece la población y los avances médicos permiten que las personas se mantengan saludables más tiempo, esa es una pregunta que los estadounidenses podrían preguntarse cada vez más.En general, la jubilación forzosa con base en la edad es ilegal en EU. Sin embargo, algunos grupos de trabajadores están exentos de protecciones así, incluyendo ciertos ejecutivos de empresas, a quienes se les puede pedir que se jubilen tan pronto como cumplan 65 años.Los partidarios dicen que las políticas de jubilación obligatoria pueden proteger a los accionistas de líderes de edad avanzada que tienen un rendimiento inferior. Los opositores indican que los altos ejecutivos no tienen un problema de vejez y los directores ejecutivos enfrentan más escrutinio de la junta de consejo que nunca.Brandon Cline, profesor de Finanzas de la Cátedra John "Nutie" y Edie Dowdle en la Facultad de Negocios de la Universidad Estatal de Mississippi, argumenta a favor de las políticas de jubilación obligatoria. Matteo Tonello, director de investigación ambiental, social y de gobernanza (ESG) en el Conference Board, presenta el caso en contra.Por Brandon ClinePara muchos, la mención de la jubilación forzosa basada en la edad evoca imágenes de discriminación o reestructuración empresarial diseñada para impulsar las ganancias a corto plazo al deshacerse de los empleados más costosos. Pero para las grandes empresas que cotizan en bolsa, tener una edad de jubilación obligatoria para el director ejecutivo u otros altos ejecutivos es una forma eficaz de abordar el atrincheramiento y el bajo rendimiento administrativo.Las políticas de jubilación obligatoria son una importante herramienta de gobernanza para los accionistas. Están diseñados para evitar que los ejecutivos ejerzan una influencia indebida sobre los consejos directivos y, al mismo tiempo, protegen a los accionistas de los líderes de edad avanzada que quizás ya no puedan maximizar la riqueza de los accionistas.Un estudio del 2018 de bancos estadounidenses encontró que la mala conducta corporativa es más probable cuando el CEO es de mayor edad.Si los directores se ven engatusados por ejecutivos arraigados, los accionistas necesitan una manera de eludir al consejo y forzar la destitución de un gerente ineficaz. Las políticas de jubilación obligatoria hacen precisamente eso. Están permitidas a través de cláusulas en los estatutos corporativos, pero se inician a través de propuestas de los accionistas, por lo que sirven como un sistema de pesos y contrapesos para el comportamiento de una corporación y sus ejecutivos.Hay al menos otra razón por la que las políticas de jubilación obligatoria pueden ser beneficiosas para los accionistas: las investigaciones sugieren que el desempeño individual disminuye con la edad.Los estudios muestran que los volúmenes físicos de la corteza prefrontal lateral y del hipocampo disminuyen con la edad. Estas regiones de materia gris del cerebro son responsables de la cognición y la memoria complejas. Los investigadores también han documentado deterioros dramáticos en el hipocampo en personas mayores de 60 años, y notaron que el razonamiento inductivo, la velocidad de percepción, la capacidad numérica y la memoria verbal muestran deterioro a largo plazo con la edad.La belleza de las políticas de jubilación obligatoria es que se implementan y se derogan fácilmente.Por Matteo TonelloEl uso de políticas de jubilación obligatoria para ejecutivos corporativos está disminuyendo.Este es un suceso positivo, ya que libera a la organización de una restricción arbitraria que no parece estar abordando un problema real. Sigue una notable expansión de las responsabilidades de gobernanza corporativa y supervisión de los consejos directivos de empresas estadounidenses durante los últimos 20 años. Hoy más que nunca, los directores comprenden el vínculo crítico entre su función de planeación de sucesión y el éxito empresarial a largo plazo.Cuando en 1978 el Congreso de EU extendió la protección de la Ley Laboral contra la Discriminación por Edad a los empleados del sector privado hasta los 70 años, estableció una excepción para los altos ejecutivos, a quienes se les podía pedir que se jubilaran tan pronto cumplieran 65 años. En ese entonces, Peter Drucker, el gurú administrativo, elogió la excepción y observó en su libro "El Mundo Cambiante del Ejecutivo" que "a menos que las personas de edad desocupen los puestos de altos ejecutivos, los jóvenes no pueden ascender".Cuarenta años después, no hay indicios que respaldan eso. Las estadísticas de edad, ejercicio e índice de sucesión de los ejecutivos muestran que el liderazgo empresarial en EU sigue siendo dinámico:- La edad promedio de los CEOs en el Russell 3000 es 57.8; entre las empresas más grandes del S&P 500 es 58.6. En promedio, dependiendo del índice, los CEOs se retiran entre las edades de 60.7 y 62.2 años, mucho antes que cuando se jubila el trabajador estadounidense típico (65 años para los hombres y 63 para las mujeres, arrojan estadísticas recientes de la Oficina del Censo de EU).- El ejercicio promedio de los CEO salientes en el Russell 3000 también ha disminuido, de 9.3 años en el 2017 a 7.2 años en el 2020. Detrás del director ejecutivo, el director de finanzas es el miembro con ejercicio más largo, con un promedio de 5.1 años (calculado entre las mil empresas más importantes).Lo más importante es que la investigación realizada por Conference Board y la firma de análisis de datos ESGauge muestra una clara correlación entre la sucesión del CEO y el desempeño de la empresa que se ha fortalecido en los últimos 20 años.Eso no quiere decir que no existan casos individuales de atrincheramiento administrativo y bajo desempeño debido a la edad. Pero las estadísticas confirman que los directores ejecutivos de bajo rendimiento están más expuestos que nunca al escrutinio, cuestionando la necesidad de despojar a los directores de su planificación de la sucesión estableciendo límites estrictos de edad.El bajo rendimiento en el mercado no es la única razón por la que una empresa puede querer reemplazar a un líder empresarial fuera del curso normal de una transición planeada. Hay ocasiones en que un ejecutivo puede volverse incapaz de dirigir debido a problemas de salud física o deterioro cognitivo.Independientemente de las razones, la labor del consejo directivo es reconocer la necesidad de un cambio de liderazgo forzado y actuar de inmediato. La planificación de la sucesión permite a los directores hacer precisamente eso.Edición del artículo original