Decidirán futuro de GM en medio de presión de CTM

02 min 00 seg

Verónica Gascón

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Observadores de la OIT y del INE atestiguarán las votaciones en las que 6 mil 400 empleados de General Motors Silao decidirán sobre su contrato colectivo de trabajo.La consulta, que se realizará el 17 y 18 de agosto, será de las más fiscalizadas por autoridades laborales nacionales e internacionales para evitar irregularidades como las que llevaron a la anulación de la primera consulta en abril y motivaron la queja laboral que Estados Unidos interpuso en el marco del T-MEC.Héctor de la Cueva, asesor de los trabajadores, advirtió sobre algunas complicaciones como un paro técnico la semana previa a las votaciones, con lo cual se incumplió el principio de máxima publicidad que se acordó.Comentó que la CTM ha realizado reuniones de inducción del voto y manejado el rumor de que la planta puede cerrar en caso de que los trabajadores decidan no legitimar el contrato colectivo."La CTM sigue haciendo una campaña sucia y engañosa hacia los trabajadores pese a que se supone que estaba prohibido", comentó De la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS).Para emitir su voto, las urnas estarán abiertas en un horario ininterrumpido a partir de las 12:00 del 17 de agosto y hasta las 20:00 horas del 18 de agosto.Tampoco se garantizó que la consulta se llevaría a cabo en un lugar neutral, pues se realizará en las instalaciones de la empresa, donde el sindicato tiene más control en el flujo de los empleados que asistirán a la votación.Unos 35 inspectores federales del trabajo se encuentran de forma permanente en la planta desde el pasado 9 de julio para vigilar que no existan actos de intimidación, coacción, desinformación o compra del voto, así como para garantizar la difusión del proceso.La reposición de la consulta es parte del acuerdo de reparación al que llegaron los Gobiernos de México y Estados Unidos, después de que este país interpusiera una queja laboral en el marco del T-MEC.En la consulta se decidirá si continúa o no vigente el contrato colectivo de trabajo que tiene firmada la empresa con el sindicato "Miguel Trujillo López", afiliado a la CTM.