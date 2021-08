Defenderán Feria y se ampararán contra verificación

Victoria Félix

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Transportistas anunciaron ayer que defenderán la operación de la Tarjeta Feria y además prepararán una serie de amparos para evitar la verificación vehicular que iniciará el Estado.Abelardo Martínez, del Grupo Martínez García, informó que no es la primera vez que dan la batalla legal para evitar que el Gobierno estatal cambie el sistema de peaje electrónico."Eso es cambiar las reglas del juego unilateralmente y precisamente por eso nos dieron las suspensiones definitivas (de amparo) porque va contra la libre empresa", dijo el empresario.Ayer el Gobierno estatal informó que promovió un juicio contra la concesión otorgada en el 2009 a los transportistas, alegando que no transparentan los ingresos, no tiene una temporalidad definida ni causales de revocación y no entregan una contraprestación al Estado.Martínez dijo que los transportistas no están obligados porque no reciben recursos del gobierno y la inversión de los validadores fue privada.Sobre la verificación, el transportista indicó que el programa anunciado ayer por el Secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, es recaudatorio, pues castiga a quienes contaminan pero no incentiva el uso de energías limpias."Es recaudatorio 100 por ciento ese programa", dijo Martínez, "vamos a reaccionar con un juicio de garantías (amparo)", dijo.Los transportistas también se oponen a la verificación porque, por su antigüedad, al menos 59 por ciento de las unidades no pasarían el control.José Alberto Almaraz, vocero de la Asociación de Transporte Público de Pasajeros, detalló que de las 2 mil 700 unidades que están operando, mil 200 tienen una antigüedad mayor a los 10 años y otras 400 terminan su vigencia este año."Por mejor mantenimiento que se les pueda dar no van a pasar las pruebas", aseguró.