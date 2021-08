Explosión en BJ deja un muerto y 21 heridos

Me dirijo al lugar de la explosión en Av. Coyoacán. Hasta el momento la Secretaria de @SGIRPC_CDMX que está en el lugar me informa que fue explosión por fuga de gas, 22 lesionados de los cuales 4 fueron trasladados a hospital. Informo en breve — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 16, 2021

La explosión por acumulación de gas en un edificio de departamentos en la Alcaldía Benito Juárez cobró la vida de una persona y dejó heridas a otras 21.El incidente ocurrió esta mañana en el inmueble #1909 de la Avenida Coyoacán, esquina con Avenida Universidad, en la Colonia Acacias.A las 14:27 horas, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que uno de los lesionados perdió la vida."Con profunda tristeza, informo que una de las personas lesionadas por la explosión en Av. Coyoacán lamentablemente perdió la vida. Estamos en contacto con la familia para brindar todo el apoyo que sea necesario", escribió la Mandataria en su cuenta de Twitter.La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la explosión hirió a otras 21 personas, de las cuales seis tuvieron que ser trasladadas a un hospital.Sheinbaum anunció, junto a la titular de Protección Civil, Myriam Uzúa Venegas, en la zona del accidente, que tres personas fueron llevadas al Hospital de Xoco, una al Rubén Leñero, otra a San Ángel Inn y la última a Médica Sur.Indicó que dos personas con Covid fueron llevadas al Hospital Enrique Cabrera y que se revisará si el edificio tiene daños estructurales tras la explosión.En tanto, la mayoría de edificios aledaños fueron evacuados y se estableció un perímetro de seguridad de una cuadra a la redonda para evitar riesgos, aunque Sheinbaum descartó que se registren daños graves.Al interior del edificio dañado, socorristas, bomberos y elementos policiacos continúan con las labores de emergencia.El Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, dijo que no tienen reporte de que algún vecino haya perdido la vida y que la explosión al parecer fue en el segundo piso del inmueble.El Edil aclaró que los lesionados no fueron de gravedad, analizan las causas que detonaron la explosión y que, junto con el Gobierno de la CDMX, inspeccionan el edificio.El inmueble donde ocurrió la explosión no presenta daños estructurales a simple vista, adelantó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tras realizar una inspección en el sitio.Sin embargo, la Mandataria precisó que aún se esperan los resultados de los peritajes."Va a hacer la revisión el Instituto Nacional de las Construcciones, junto con peritos de la Fiscalía. No parece que haya daños estructurales, pero de todos modos se va a revisar", explicó Sheinbaum.Además, adelantó que el edificio se encontraba asegurado y la empresa se hará cargo de alojar en otro lugar a las 63 familias que vivían ahí.Por su parte, Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), detalló que la acumulación de gas LP se registró en un departamento del tercer nivel y que al menos 5 inmuebles aledaños sólo resultaron con daños menores, como vidrios rotos.A lo largo de la tarde, se espera que concluyan los trabajos de remoción de residuos en dichos edificios y que los residentes puedan regresar a sus viviendas.Con información de Alejandro León y Elthon García