Deja Cofece investigación de mercados digitales

02 min 30 seg

Ailyn Ríos

Hora de publicación: 15:01 hrs.

Los mercados de redes sociales, buscadores de internet y servicios en la nube no serán investigados por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), informó el regulador.En octubre pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) inició una investigación en torno a los servicios de búsqueda en internet, redes sociales, sistemas operativos móviles, servicios de cómputo en la nube y otros servicios relacionados con el fin de determinar si existen barreras que pudieran generar efectos anticompetitivos en el mercado mexicano.Cofece alegó que los mercados de redes sociales, buscadores de internet y servicios en la nube eran de su competencia y en junio el Poder Judicial de la Federación (PJF) resolvió que la Cofece es la autoridad competente para tratar dichos asuntos.En tanto, el IFT resulta competente para el mercado de sistemas operativos móviles, por lo que el Instituto tuvo que dar el expediente iniciado en octubre a Cofece.Sin embargo, Cofece decidió no continuar con la investigación de acuerdo a una notificación emitida el 17 de agosto de 2021."Se estima que el acuerdo (del IFT) de inicio resulta insuficiente para que la autoridad investigadora de la Comisión, en el marco de sus facultades como autoridad competente para conocer de una investigación en esos mercados, de conformidad con lo señalado en la resolución, lleve a cabo una investigación de oficio", señaló Cofece.Victor Pavón-Villamayor, especialista en competencia económica, opinó que la investigación propuesta por el IFT abarcaba diversos mercados de la economía digital; lo más recomendable era tener una segmentación más delimitada de mercados digitales."Desde el inicio esto habla quizá de la intención del Instituto de querer jugar un rol importante en el análisis de estos mercados, pero era una investigación poco práctica de llevarse a cabo", aseguró el especialista.Para Miguel Flores Bernés, ex comisionado de la Comisión Federal de Competencia (CFC), existe la posibilidad de que el expediente haya carecido de robustez, lo que debilitaría el resultado de la investigación de Cofece en estos mercados digitales."Lo más importante de todo esto es que en estos temas de economía digital tanto el IFT como la Cofece tienen que sentarse a ponerse de acuerdo y emitir lineamientos para ver cuáles son las competencias de cada uno y en cuáles se van a apoyar."Las dos son autoridades de competencia, las dos tienen expertos y las dos se pueden ayudar. Este no es más que el resultado de la soberbia de las dos instituciones que prefieren pelearse en Tribunales y no buscar una solución para mercados digitales", mencionó Flores Bernés.El ex comisionado advirtió que con esta situación México se está retrasado respecto otros mercados en el estudio de los mercados digitales como redes sociales y los servicios en la nube porque los reguladores del País tienen una disputa.