Deja 'Grace' inundaciones y destrozos en Veracruz

01 min 00 seg

Jorge Ricardo

...Y emiten declaratoria de emergencia en 22 municipios

Hora de publicación: 09:19 hrs.

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz indicó que tras paso del huracán "Grace", como categoría 3, se mantiene la coordinación con autoridades y hasta el momento se registran daños menores.Se reportaron apagones, inundaciones y caída de estructuras y árboles, mientras el huracán se encuentra en fase de alejamiento.Hasta el momento, no se registran víctimas y se rescató a familias que quedaron atrapadas por la inundación y las vías de comunicación afectadas."Desde temprana hora @PCEstatalVer, SSP y Fuerzas Federales mantienen recorridos en las zonas dañadas por el paso del huracán Grace en Veracruz; a fin de verificar las vialidades afectadas", indicó la dependencia a través de Twitter.Tecolutla, al norte de Veracruz, donde Grace tocó tierra anoche, se reporta sin servicio eléctrico ni telefonía y con inmuebles afectados, con vidrios y las cortinas rotos debido a la lluvia y las fuertes ráfagas de viento."Muchos destrozos, aunque eso es lo de menos, no sabemos nada acerca de la gente", dijo el señor Rodolfo Carlos, del Estado de México y cuya familia vive en la cabecera municipal de Tecolutla."Sólo deseo saber si la gente está bien, yo vivo a 30 metros del río y quisiera saber como van los niveles del agua, ya que es muy peligroso, en 1999 devastó el pueblo una inundación", añadió vía telefónica.Danna Paola, una habitante de Xalapa, informó que Grace llegó cerca de las 2:40 horas con lluvias y tormentas eléctricas."Tras la racha del huracán, trajo concreto, piedras, basura y eso provocó la elevación del agua unos 68 centímetros. Sólo vi daños de carros. Alrededor de las 8:42 de la mañana, la lluvia empezó a disminuir", indicó.Por su lado, el Gobernador Cuitláhuac García aseguró que la entidad aún se encuentra en alerta roja.Advirtió que la lluvia intensa y el viento remanente seguirán en el Estado por lo que exhortó a la población de zonas inundables, en las ciudades, colonias, localidades y comunidades, a buscar los refugios."El Huracán #Grace golpeó territorio veracruzano en categoría 3 y se retira hacia el interior del País; sin embargo, aún no han pasado las consecuencias meteorológicas que trajo", tuiteó."La lluvia intensa y el viento remanente se estacionará por las próximas horas por lo que seguimos exhortando a la población de zonas inundables, en las ciudades, colonias, localidades y comunidades, a que busque los refugios más altos".Además, alertó por el desbordamiento de los ríos que han aumentado su caudal y pidió a la población cercana a los ríos Cazones, Tecolutla, Nautla, Misantla, Colipa, Actopan y La Antigua buscar refugios municipales y zonas alta."El crecimiento y desbordamiento de estos caudales se darán en las próximas horas, volvemos a reiterar que hay que retirarse a las zonas altas y en los albergues municipales", indicó en su cuenta de Twitter.El Gobernador confirmó que el huracán provocó caída de árboles, anegaciones en calles y pasos vehiculares, falta de energía eléctrica y caída de postes.El Gobierno mexicano emitió una declaratoria de emergencia en 22 municipios de Veracruz debido al impacto de "Grace".Con esta acción se activan los recursos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales.Los municipios contemplados son Álamo Temapache, Castillo de Teayo, Cazones de Herrera, Chumatlán, Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata y Gutiérrez Zamora.Los otros son Ixhuatlán de Madero, Martínez de la Torre, Mecatlán, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, San Rafael, Tecolutla, Tihuatlán, Tlapacoyan, Tuxpan y Zozocolco de Hidalgo, según informó la Coordinación Nacional de Protección Civil en un comunicado.