Deja legado de amor

Karla Delgadillo

Hora de publicación: 20:31 hrs.

Un ser lleno de luz, que vivió la vida intensamente, y que dio a sus familiares amor a manos llenas fue sin duda alguna Lupyta Zedillo de Catalán, quien falleció el 8 de agosto.A la edad de 68 años perdió la vida la estimada vecina de Garza García, tras padecer algunas complicaciones en su salud, derivadas del Covid.Familiares y amigos la recuerdan como una gran mujer, esposa, madre, abuela y amiga, quien junto a Enrique Catalán Guzmán formó una hermosa familia integrada por sus tres hijos: Martha, Angélica (Gely) y Enrique Catalán Zedillo, y sus siete nietos, Alejandro, Fernanda, Andrea, Isabella, Eugenio, Leonardo y Alexander.Vivió gran parte de su vida en Mexicali, pero desde hace más de cuatro décadas radicaba en tierras regias. Hija de Rodolfo Zedillo Castillo y Martha Alicia Ponce de León de Zedillo, y hermana, entre otros, del ex Presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León.Amaba la docencia, por ello durante 17 años fungió como profesora de educación preescolar en Monterrey.Otra de sus grandes pasiones eran las artes plásticas y dedicó gran parte de su vida a ellas. En la década de los 80 comenzó a formarse en diversos talleres, siendo alumna de algunos pintores como Graciela González, Esteban Ramos y Silvia Nogueira.Realizó algunas exposiciones individuales y otras colectivas en espacios como la Galería Cervantes, en la Casa de la Cultura de Nuevo León y el Auditorio San Pedro.En el arte encontró la forma perfecta de expresarse a si misma, sus emociones y sentimientos, logrando destacar en este rubro.Para despedirla, sus familiares ofrecieron una misa en su honor la noche del 9 de agosto en la Capilla de Valle de la Paz.En ella sus hijos, y uno de sus nietos compartieron algunas palabras para recordar su paso por esta vida, la cual estuvo llena de satisfacciones personales y profesionales.La recordaron como una persona que enseñó a sus familiares a luchar y nunca darse por vencidos, como alguien que siempre salió adelante a pesar de las adversidades, como una mujer siempre dispuesta a ayudar a sus semejantes, pero sobre todo, como alguien que dejó una gran huella."Doy gracias por todas tus enseñanzas, doy gracias por las bromas que hacíamos cuando era chiquito, doy gracias por enseñarme lo que es el arte, doy gracias por esas pláticas que podían durar cinco horas, por todos esos viajes, por esas escapadas a cenar. Me quedo tranquilo y feliz, sabiendo que pude disfrutarte", expresó su nieto Alejandro Chinchilla.Serán muchas las memorias que perdurarán en los corazones de quienes convivieron con ella, y tuvieron la oportunidad de disfrutar de su presencia.Descanse en paz."Para mi no me llena nada más, que saber que mi mamá vivió siempre intensamente, al máximo, siempre dio todo. Si yo pudiera definir en una palabra a mi mamá sería amor, un amor puro, siempre nos entregó todo. Incluso, la prueba máxima, hace unos días cumplí años y ella estando en el hospital, batallando para respirar, su preocupación era que no podría estar conmigo. Siempre se preocupó antes por los demás que por ella misma y ese es un legado que nos deja."Dejó algo muy especial en todos, siempre voy a estar agradecido por todo lo que me diste; 41 años viví a tu lado y no cambiaría ni un segundo. Estoy muy feliz porque estás mejor que nosotros, y porque sé que te voy a volver a encontrar. Te amo madre"."Quienes tuvieron la fortuna de conocer a mi mamá saben que era un ser de luz, con una hermosura, con una energía única. Una mujer que siempre daba lo mejor de sí y nunca se cansaba de luchar por lo que ella quería. Siempre fue mi gran maestra de vida y a quien siempre voy a estar muy agradecida por darme la vida y enseñarme a ser lo que hoy soy. Mamá, gracias por ser la mejor mamá, esposa, hermana, hija, abuela y amiga, es un privilegio ser tu hija y hoy no te digo adiós, sino hasta luego. Mientras tanto vivirás en mi corazón eternamente. Te amo"."Quiero darle las gracias a Dios porque siempre tuve a la mejor mamá, la mejor compañera de viajes, risas, carcajadas, aventuras, la mejor amiga. La conexión que mi mamita y yo logramos estos 45 afortunados años, empezó desde el día uno y fue un gozo que de verdad quisiera que algún día todos sintieran. Es una conexión más allá de lo físico. Mi gordita, mi Lupe adorada, tantas aventuras madrecita bella, y nos faltan más porque las vamos a seguir viviendo, en otro plano, pero juntas."No tengo más que darte gracias, fui una niña demasiado consentida y chiflada por ti y gocé cada uno de los instantes que vivimos juntas, siempre unidas, siempre riéndonos, siempre coincidiendo. Te amo mi gordita, en esta y en todas las vidas".