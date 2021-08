Dejan Diputados al SEA a la deriva

Aunque el Comité de Selección (CS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) está acéfalo desde el 27 de noviembre, la Comisión Anticorrupción del Congreso local ni siquiera ha sesionado para iniciar el proceso que permita designar a sus nueve integrantes para un periodo de tres años.Según el calendario de actividades difundido en el portal del Congreso y el informe de la Oficialía Mayor, la Comisión que preside Arturo Bonifacio de la Garza, Diputado local de Movimiento Ciudadano, no sesiona desde el 26 de octubre pasado.Y es prácticamente un hecho que la Legislatura concluirá sin que se haya emitido la convocatoria correspondiente.La elección del Comité de Selección es necesaria para destrabar la conformación del Comité de Participación Ciudadana (CPC), que opera con sólo dos de cinco integrantes.El 4 de octubre de 2020, luego de un proceso de más de 10 meses, el Congreso local definió a los cuatro integrantes del Comité de Selección del SEA, que sólo estuvieron en funciones por 19 días, pues la gestión del órgano concluyó el 27 de noviembre al cumplirse tres años de su conformación.Durante esos 19 días se pretendía que avanzaran en la elección de integrantes del Comité de Participación Ciudadana, pero no hubo acuerdos para ello y el CS quedó acéfalo.Ante ello, el Congreso debió iniciar un proceso para integrar de nuevo el CS, pero no lo ha hecho y, por consecuencia, las vacantes del CPC tampoco han sido cubiertas.El 8 de marzo, De la Garza dijo que la designación de los integrantes del Comité de Selección se realizaría en un periodo extraordinario tras el proceso electoral, para que la Comisión Anticorrupción no fuera utilizada como tema en los comicios.Pero el periodo extraordinario se efectuó del 21 de junio al 21 de julio sin que se emitiera siquiera la convocatoria.