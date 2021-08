Dejan en auto a ejecutado en Escobedo

02 min 00 seg

Gabino Arriaga

Hora de publicación: 12:48 hrs.

Con un balazo en la cabeza y huellas de haber sido golpeado, un hombre fue encontrado asesinado dentro de un auto que estaba estacionado frente a un domicilio, en Escobedo.En el reporte inicial que se hizo a la Policía, se dijo que dentro de un auto estaba un hombre semidesnudo al que se le apreciaban manchas de sangre en el cuerpo, cerca de las 11:00 horas.El punto donde fue localizado el auto y la víctima en su interior, fue en la calle Guillermo Ayala Villarreal, junto a la vía a Torreón, en la Colonia Jardines de Escobedo 2.Hasta el lugar fueron enviados policías municipales y paramédicos de Protección Civil, quienes tras revisar a la víctima, mencionaron que ya no presentaba signos de vida.Al ser diagnosticada la muerte del hombre, los oficiales acordonaron el área y comunicaron el hallazgo a las autoridades ministeriales, para que iniciaran con la investigación.El ahora occiso fue descrito como un hombre de tez blanca, de entre 30 a 35 años y quien no había sido identificado.Sobre su vestimenta, se dijo que llevaba camiseta negra, pantalón de mezclilla y calcetones blancos.Se mencionó también que se le apreció un tatuaje en el costado izquierdo izquierdo tórax con las siglas "SR.VB", y otro más en el brazo izquierdo, el cual no fue descrito.El cuerpo fue encontrado tirado entre los asientos delanteros y traseros del auto, y quien estaba cubierto de la cabeza con su misma camiseta.Sobre el auto donde fue encontrado el cuerpo, se dijo que es un Chevrolet Spark negro, con placas STY-70-78 del estado de Nuevo León.Aunque las autoridades aún no revelan si el vehículo tiene o no reporte de robo, se dijo que su propietaria podría ser una mujer, debido a que dentro se alcanzaron a observar algunos accesorios para dama, sin que se especificara de qué tipo.