Del sueño paralímpico al terror talibán

"No puedo salir y sé que no estoy segura aquí. Los talibanes me matarán, no les gustan las mujeres como yo".Así pide ayuda la basquetbolista de Afganistán, Nilofar Bayat, quien hace unos meses soñaba con representar a su país en los Juegos Paralímpicos y hoy vive aterrada con el regreso al poder de los talibanes.La deportista nunca ha tenido una vida fácil, cuando tenía dos años jugaba en el patio de su casa con su hermano cuando un misil impactó, matándo al chico y dejándola a ella con una lesión permanente en la médula espinal que la ha llevado varias veces al quirófano.Sin embargo, no se rindió, estudió derecho y encontró en el deporte un camino para luchar por la defensa de los derechos de la mujeres y de las personas discapacitadas en Afganistán.Inclusó contó que jugó un partido en silla de ruedas en el centro de Kabul, partido donde recibió varios insultos por parte de los hombres que estuvieron presentes, además de disputar los Juegos Asiáticos. Soñaba con Tokio 2020, pero no lograron calificar.Pero la hoy la situación la pone como un objetivo del grupo talibán."Todas les temen porque saben que las van a hacer retroceder a la oscuridad de hace 20 años", aseguró."En cada esquina de Kabul hay un check point talibán. No puedo salir ni siquiera para ir al trabajo".Bajo el régimen talibán, las mujeres tienen muchas prohibiciones, entre ellas el deporte. También son recordadas las ejecuciones de mujeres en los estadios deportivos a finales del siglo pasado.Es por eso que hoy el objetivo ya no son canastas, es salir a como dé lugar del país.Entre el caos, la deportista logró contactar a la Federación Española de Basquetbol para pedir ayuda, según reporta el diario ibérico, Marca. Este país, a través del Ministerio de Exterior, busca repatritar ciudadanos afganos que colaboraron en misiones militares y proyectos de cooperación."Espero que no se pierdan todos los logros conseguidos, por los que he trabajado duro, y que pueda conservar mi libertad. Ojalá haya paz en mi país y que todos estemos a salvo. Por favor, rezad por nosotros", dijo a El Mundo.El diario español Marca entrevistó a un futbolista afgano, sin revelar su nombre, quien dice que hay cierta calma en las ciudades, pero sí busca salir del país por su bebé recién nacida."Mi familia y yo lo que queremos es vivir en un sitio de paz y tranquilo y eso, por desgracia, sólo se puede encontrar en el extranjero. Aquí nadie nos puede prometer esas simples condiciones. Lejos de pedirle limosna, le pregunto, ¿hay algo que pueda hacer usted por nosotros?", pregunta al reportero."Tengo mujer y hace 15 días fui padre de una niña preciosa. Su futuro ahora mismo es lo más importante para mí. Lo que quiero es que ella no tenga que ver este tipo de situaciones cuando crezca en este país. Además, he perdido 20 mil dólares en estos días de guerra y estoy en busca de 5 mil dólares para poder viajar con mi familia a Irán".