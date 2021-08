Demanda mujer a Gobernador de NY por tocamiento sexual

Reuters

13:10 hrs.

Una ex empleada que acusó al Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, de tocarla de manera inapropiada en la Mansión Ejecutiva en Albany presentó una demanda criminal ante el departamento del alguacil del condado de Albany, indicó la oficina el viernes.La mujer, cuyo nombre no ha sido revelado, era una asistente ejecutiva que dijo a investigadores estatales que en una ocasión Cuomo le manoseó un pecho. Se trata de la acusación de acoso sexual más grave que enfrenta Cuomo, cuya otrora ascendente carrera política como parte de una de las familias más poderosas del Partido Demócrata está a punto de hundirse.La ex asesora es una de las al menos 11 mujeres que, según dijeron investigadores estatales esta semana, fueron acosadas sexualmente por Cuomo. El político demócrata se está resistiendo a las amplias peticiones de dimisión -incluso del presidente Joe Biden- y se enfrenta a un juicio político por parte de los legisladores estatales.La asistente ejecutiva dijo a los investigadores que Cuomo la llamó a la mansión en noviembre de 2020, la llevó a una habitación, cerró la puerta, deslizó una mano bajo su blusa y le agarró un pecho por encima del sujetador, según el reporte de los investigadores, hecho público el martes por la fiscal general de Nueva York, Letitia James.El informe concluyó también que tanto él como su personal se vengaron al menos contra una mujer que se quejó de él filtrando a la prensa su historial confidencial de empleo. James dijo que Cuomo violó leyes federales y estatales que prohíben el acoso sexual en el trabajo, pero que la investigación que supervisó era civil y no presentaría cargos.La denuncia fue informada por primera vez por The New York Post. Un portavoz de la oficina del alguacil, que se negó a dar su nombre, confirmó que la mujer presentó una denuncia y dijo que el alguacil Craig Apple podría realizar una sesión informativa más tarde el viernes.Cuomo, quien está encerrado con asesores en la mansión del Gobernador desde la publicación del informe, ha admitido que es afectuoso con la gente que conoce, pero niega haber actuado mal.Su personal se puso en contacto con la policía de Albany en marzo cuando surgieron las acusaciones de la mujer."Como dijimos con anterioridad, hicimos una remisión de manera proactiva hace casi cuatro meses de acuerdo con las políticas estatales", dijo Richard Azzopardi, vocero de Cuomo, en un comunicado.También se refirió a una "declaración de posición" publicada por un abogado privado el martes como una refutación a los hallazgos de los investigadores, ya que decía que Cuomo nunca tocó el pecho de la mujer, al tiempo que incluía varias páginas de Cuomo besando y abrazando a figuras prominentes de la política estadounidense.