Demandan: reabran ya Chipinque

01 min 30 seg

Emmanuel Aveldaño

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Tras señalar que en los espacios abiertos hay menos riesgo de contagio por Covid-19, deportistas y paseantes exigieron ayer al Gobierno del Estado abrir Chipinque."Vengo a realizar ejercicio en la bici, vengo solo, ¿cómo me voy a contagiar?", cuestionó Ramiro Tamez, quien venía pedaleando desde Apodaca."Uno quiere venir y disfrutar aquí del paisaje y me salen con que está cerrado.Desde mi punto de vista yo lo veo mal por parte de la autoridad, deben de abrir Chipinque, no tiene sentido (que hayan cerrado)".Desde el lunes, pese a que cumple con los protocolos sanitarios para evitar contagios, Chipinque y otros parques estatales fueron cerrados por orden de la Secretaría de Salud, a cargo de Manuel de la O, que permite que operen otros lugares donde hay aglomeraciones.En compañía de su familia, Marisol Olvera llegó desde Torreón para conocer la Ciudad, pero no ha tenido suerte."Yo opino que está mal porque hay espacios cerrados donde la gente se puede aglomerar, pero en los parques uno no se junta con los demás porque hay más espacio, uno no lo entiende, es incongruente."Uno venía como turista para conocer los parques ecológicos, principalmente por los niños, pero con la sorpresa de que están cerrados", señaló."Hoy fuimos temprano a Fundidora y estaba cerrado, fuimos al Mirador (del Asta Bandera) y también estaba cerrado y ahora aquí en Chipinque, pero ya nos dijo el guardia que no podemos pasar".Vigilantes en el Parque Fundidora dijeron haber tenido que negar el acceso a decenas de paseantes diariamente.En La Estanzuela reportaron circunstancias similares.