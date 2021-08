Demandan vecinos tapar en Guadalupe socavón

Antonio Martínez

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Vecinos de la Colonia La Rosita, en Guadalupe, demandaron tapar un socavón de casi un metro cuadrado que se formó luego de que un vehículo de carga pesada cruzó por su sector y se extiende cada vez más con las lluvias.Tras más de un mes sin ser reparado, los vecinos acusan que las autoridades se lanzan la bolita en la responsabilidad, entre el Municipio, por ser pavimento de la colonia, Agua y Drenaje, por una alcantarilla que debilita la carpeta asfáltica, y hasta Conagua, a cargo de un arroyo que cruza por el sector."Ya reportamos a Agua y Drenaje y al Municipio, pero Cristina (Díaz, Alcaldesa de Guadalupe) dijo que no había recursos", aseguró Blanca Rodríguez, una de las vecinas afectadas.Los vecinos tienen que sacarle la vuelta a la calle Hidalgo, donde casi en su cruce con Avenida Nuevo León se encuentra el socavón, desde donde se puede ver el cauce de un arroyo que se origina en el Río La Silla."Que porque no le pertenece a Municipio, que es a otra, porque está en el arroyo, qué mam....", expresó molesto Felipe Castro, que vive justo frente a la afectación."A lo mejor no tienen gente capacitada para arreglar esto".Según los testimonios, un conductor de Cadereyta que conducía un camión de agua purificada pasó por la calle y, por el peso, cayó y originó el socavón, incluso dejando algunos garrafones en el arroyo."Este problema tiene muchos años, como no hay muro de contención, tiende a deslavarse la tierra", indicó el vecino, "haz de cuenta que la calle está en la orilla del barranco".Los vecinos temen que con las próximas lluvias el pavimento continúe debilitándose y genere un socavón más grande.