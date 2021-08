Denuncia acoso; Fiscalía lo investiga

01 min 30 seg

Emmanuel Aveldaño

Hora de publicación: 17:12 hrs.

Luego de que una empleada de la empresa Ilsan Electronics, en Apodaca, denunciara públicamente que ella y sus compañeras de trabajo son acosadas por sus jefes, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que ya se abrió una carpeta de investigación.En un video, una joven identificada como Abili Garza, narra que ella y sus compañeras han sido tocadas por sus jefes sin su consentimiento e incluso las han amenazado."He sufrido acoso por parte del ingeniero que ha sido mi jefe... no soy la única que está pasando por esta situación", aseguró Garza."Nos hacen tocamientos sin nuestro consentimiento y en la que nos amenazas de que no les van a poder hacer nada porque tienen un puesto superior."Chicas, mujeres que han pasado por esta situación, ayúdenme a viralizarlo porque no es un tan fácil de hablar... por favor ayúdenme", dice entre lágrimas.Fuentes oficiales informaron que la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos en Contra de la Mujer ya investiga el caso.Por separado el Alcalde de Apodaca, César Garza, dijo que ya se había puesto en contacto con la joven para apoyarla legalmente.