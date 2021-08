Denuncia hija de 'Canelo' racismo en competencia

Diego Martínez

Hora de publicación: 12:06 hrs.

Emily Álvarez Beltrán, la hija de 15 años del "Canelo", denunció racismo por parte de la Federación Ecuestre Internacional (FEI).La hija del considerado mejor peleador libra por libra, representa esta semana a México en la categoría Children, en el North American Youth Championship que se realiza en Traverse City, Michigan.Fue la primera competencia internacional de Emily Álvarez, y durante la semana logró un segundo y tercer puesto, pero ahora denunció en redes sociales que oficiales de la FEI fueron racistas con el equipo tricolor, además de que no la dejaron entrar a las competencias del sábado."Canelo" no se quedó callado y en su cuenta de Instagram calificó a los oficiales de la FEI como "pinches tramposos"."Nosotros, como mexicanos, hemos recibido un muy mal trato. Los funcionarios de la FEI han sido extremadamente injustos con nosotros; nos han tratado de manera diferente a los estadounidenses y canadienses, y nosotros lo hemos sentido", escribió la menor de edad.En tanto, dio a conocer que un oficial de la Federación se burló de un compañero por no saber hablar inglés."Pero en general la situación, odiamos la forma en que nos trataron, especialmente a uno de mis amigos. Un oficial de la FEI y otros ciclistas de EU se burlaban de él y se reían de él porque no sabía hablar inglés, y por lo que sé, también están siendo irrespetuosos y racistas."Todos nos sentimos incómodos aquí. Vinimos desde México hasta Michigan, que es un viaje de 2,300 millas para nuestros caballos y para nosotros, y también es un trabajo arduo inmenso de nuestros padres, entrenadores, y parecía que ni siquiera les importaba, ni se daban cuenta del arduo trabajo que realizamos", aseguró Emily Álvarez.Emily explicó que su yegua estaba totalmente sana y no la dejaron participar."Nos hicieron sentir que es un privilegio venir a Estados Unidos como latinos. No sé completamente que significa la palabra 'racista' pero, por lo que sé, hoy fueron racistas con nosotros. Ofendieron a nuestra nación, a mi País. Todos venimos aquí para divertirnos y competir contra otros países, pero también para hacer nuevos amigos, pero no se siente así."Para empezar, hoy durante la segunda inspección de caballos, de la categoría Infantil y Pre-Junior, solo diez caballos mexicanos de las dos categorías se clasificaron para la Final del sábado, de los cuales 7 fueron enviados a la caja de espera, y más 3 fueron rechazados, incluida mi yegua Alizze, incluso cuando tuve la oportunidad de ganar y estar en el podio. Hablamos con nuestros veterinarios mexicanos antes y dijeron que mi yegua estaba perfectamente bien", sentenció.