Denuncia San Isidro represión en Cuba

02 min 30 seg

Erika P. Bucio

Hora de publicación: 19:23 hrs.

El Movimiento San Isidro (MSI) de Cuba, que aglutina a escritores, artistas y académicos en defensa de los derechos civiles y culturales en la isla, llamó a un paro nacional y denunció este lunes, en un comunicado, la represión del Gobierno en contra de los manifestantes que participan en las protestas desatadas este domingo.Advierten, asimismo, la "imposibilidad de tener certeza" del número de detenidos y de heridos, ya que han sido bloqueadas las comunicaciones.El MSI difundió, además, una lista con los detenidos en las protestas, donde figura el nombre del artista Luis Manuel Otero.Otero es reportado como desaparecido tras unirse a las manifestaciones el domingo.De acuerdo con Yissel Arce, historiadora del arte cubana radicada en México, fue detenido por la policía al llegar al malecón de La Habana, uno de los sitios de las protestas, y desde entonces nada se ha sabido de él."Yo me voy para el malecón, me cueste lo que me cueste, me voy para la calle, el MSI manda para la calle ahora mismo", dijo Otero en un mensaje difundido en redes sociales este 11 de julio.Otero es miembro fundador del disidente MSI, y apenas había sido liberado el 1 de junio después de permanecer detenido casi un mes en un hospital de La Habana, tras una huelga de hambre y sed.Se trata, sin embargo, de sólo un caso de diversas detenciones."Movimiento San Isidro ante tales eventos llama a un paro nacional, en los próximos días, que nadie se una más a la violencia en contra de una hermana o hermano, que nadie trabaje más para reprimir a otros, que nadie colabore más con un régimen criminal, que nuestras acciones se dirijan al progreso de todos, solo unidos tendremos Patria y Vida", expuso el colectivo en el comunicado.Miles de personas se manifestaron en distintos puntos de la isla este domingo en protesta por la pandemia con los hospitales colapsados, el desabasto de medicinas y alimentos, la inflación y la falta de libertades.El Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel anunció que daría una "respuesta revolucionaria"."Como una puzzle se va armando pieza a pieza lo ocurrido este 11 de julio en #Cuba #11JCuba, van saliendo más videos de protestas, de heridos y de golpes, se va componiendo un mosaico donde unos reclaman y otros los intentan callar", tuiteó la periodista y activista Yoani Sánchez.En su cuenta de Twitter, el académico y escritor cubano Rafael Rojas escribió: "El gobierno cubano acaba de producir la narrativa que seguirá para enfrentar la crisis: lo que está sucediendo no es un estallido social sino un "golpe continuado como parte de la guerra no convencional de Estados Unidos contra Cuba". Ni malestar, ni protesta: sólo bloqueo de EU".