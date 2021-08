Denuncian fuga de drenaje de residencia

Régulo Cantú

Hora de publicación: 12:05 hrs.

Vecinos de la Colonia del Valle reportaron una fuga de drenaje de una residencia que, desde hace años realiza sus descargas hacia la vía pública provocando malos olores e insalubridad.Dos residentes, que prefirieron omitir su nombre, cuentan que desde hace años han reportado la situación a los teléfonos de denuncia del Municipio y, por supuesto, a la dependencia Agua y Drenaje de Monterrey sin tener respuesta alguna.La casa desde donde salen las descargas se encuentra en Río Tamazunchale 201, esquina con Río Danubio. Y, según cuentan los residentes de la zona, las aguas negras o se van por Río Danubio o hacia la recién remodelada Calzada del Valle.En una visita a esta esquina se pudieron constatar los malos olores y las descargas que salen, desde esa casa hacia la calle.El inmueble en cuestión está en renta o venta, según informan unos cartelones colocados sobre una de sus bardas, en Río Tamazunchale. Al parecer actualmente allí no vive nadie."Lo hemos reportado desde hace años. Como que poco a poco soltaban (descargas hacia la calle). Aquí están unas salidas (de drenaje hacia la calle), que normalmente no son las adecuadas para una casa. Ningún drenaje se debe soltar para la calle, ¿verdad? Debe estar conectado a su drenaje y no sé porque no está conectado éste", comentó uno de los colonos.Dijo que esa residencia se rentó por un momento para una empresa que realizaba eventos, pero ahora no hay nadie."Y lo que comentaban ellos a una vecina es que tienen un sótano, y el sótano se les llena de aguas negras, entonces que lo tenían que bombear de alguna forma y lo sacaban para afuera. Está bien raro. Por más que le damos vuelta todos los vecinos no entendemos."Lo hemos reportado con SAM (el chatbox de San Pedro), con Agua y Drenaje y no sé si le han puesto alguna multa o algo, porque esto es de multa".Para José Dávalos Siller, Secretario del Ayuntamiento, el que se tiren aguas negras desde una residencia hacia la vía pública es simplemente inaceptable."Vamos a revisar el reporte que nos hacen, con mucha atención; lo revisamos a través del departamento de Medio Ambiente, para ver si hay algún daño que es posible, por lo que comentan, o se esté generando algún foco de infección. Y por el área de la Secretaría de Obras Públicas para ver si hay alguna obra pendiente por parte del Municipio. Y si no es así hacer la vinculación con el organismo Agua y Drenaje de Monterrey para que haga la revisión y aplique las acciones correctivas que ameriten el caso y evitar este problema tan desagradable para todos los vecinos."No es posible que los particulares arrojemos aguas negras, aguas sucias a la vía pública, para eso tenemos una red de drenaje, y esa red tiene que estar conectada a la red de Agua y Drenaje de Monterrey. Lo vamos a reportar y haremos la gestión correspondiente ante Agua y Drenaje y la parte que nos toque como Municipio la revisamos", afirmó.